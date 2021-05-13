Пропаганда и репрессии помогли власти снизить уровень поддержки протестных акций

Согласно данным исследования «Левада-Центра»*, о протестных акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 21 апреля слышали 72% россиян. При этом пристально следили за ними лишь 11% — это почти вдвое меньше, чем в январе этого года (21%). Несмотря на падение одобрения митингов, уровень осведомленности россиян значительно увеличился со времен протеста 2019 года в Москве — тогда об акциях слышали лишь 63% респондентов.

Поддержка же уличного протеста в последнее время резко снизилась: если в 2019 году 23% относились к митингам скорее положительно (25% — скорее отрицательно), в январе 2021 года таких было 22% (39% — скорее отрицательно), то к 21 апреля поддержка упала до 16% (те же 39% — скорее отрицательно). Это произошло за счет роста числа людей, заявивших, что им протест безразличен.

Такое категоричное изменение в общественном мнении директор «Левады» Лев Гудков объясняет позицией государственных СМИ и официальных органов, которые сделали упор на репрессивный аппарат и пропаганду против Алексея Навального: «В СМИ шла непрерывно трансляция угроз по отношению к [потенциальным участникам митингов], особенно по телевидению. Но самое важное, что пропаганда не просто пугала людей, но убеждала, что Навальный не заслуживает сочувствия и поддержки. А негативная пропаганда работает по дискредитации довольно эффективно», — объяснил социолог «Открытым медиа».

Он поясняет, что рост «равнодушия» на этом фоне обусловлен попытками граждан оправдать свой «конформизм», на самом деле вызванный их страхом перед государственной машиной: «вопросы "Зачем Навальный вернулся в Россию?", "Зачем полез?" — это явные признаки оппортунизма и конформизма. И это ложится на общее нежелание людей рисковать».

В целом же как доля одобряющих, так и доля осведомленных традиционно напрямую зависит от возраста респондентов и способа получения ими информации. Если 26% молодых людей (18-24 года) одобряют протесты, то в группе 55+ таких лишь 12%. Люди, который смотрят телевизор или слушают радио одобряют митинги лишь в 8% случаев. В интернете таких четверть, в соцсетях — треть, а среди пользователей Telegram-каналов — половина.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».