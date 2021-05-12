"Хочу получать 10 млн, как Песков и Путин": в Сети обсуждают необходимую для счастья сумму

Сервис SuperJob провел исследование, согласно которому россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. При этом прогнозируемо самые высокие запросы – у жителей Москвы, а вот самые скромные оказались у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка.

В исследовании приняли участие 2500 тысячи респондентов (экономически активное население России старше 18 лет) из 541 населенного пункта из всех федеральных округов.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно, – говорится в релизе к исследованию. – Для сравнения, среднестатистическое счастье в 2015 году «стоило» 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году – 159 тысяч, в 2019 году – 161 тысячу, а в 2020 году – 155 тысяч рублей.

Мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам в возрасте от 25 до 34 лет – 164 тысячи, от 35 до 44 лет – 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше – 195 тысяч рублей в месяц, отметили РИА «Новости».

Конечно же, россияне не могли не заметить таких цифр и принялись комментировать их в соцсетях.

«Хотелки прекрасные! Вот теперь пусть пойдут и попробуют их заработать!» – предложил уралец.

«Улыбнули 130 тысяч в возрасте до 24-х лет. Интересно, что в основном за этими запросами нет ни навыков, ни образования, ни опыта работы. Зато хотелок…» – это слово одно из самых популярных в комментариях.

«Ну и аппетиты…» – лишь выдохнул пенсионер.

«Это на первых порах. Потом 173 тысячи начнут приносить только боль. Ибо, как можно прожить на эти «копейки». Вот миллион, а лучше два сразу точно решат проблему…» – читатель предположил, что может быть в будущем.

«Я скромный россиянин и мне нужно всего-то 1 миллион рублей в месяц!» – иронизирует москвич.

«А я хочу 10 миллионов, как у Пескова и Путина. Где голосовать?» – и снова в комментарии звучит ирония.

«А по данным Росстата самая распространенная зарплата в России – 25 тысяч», – в ответе вновь прослеживается вздох разочарования.

«Интересно, а с этими «респондентами» уже ведут работу?» – шутит петербуржец.

«Таблеток от жадности. И побольше, побольше. Не в деньгах счастье! Сколько их не будет – всё мало», – прозвучала разумная мысль, которая тут же была подхвачена другими читателями.

«Все жаждут халявы. Но счастье не в деньгах…»

«Для счастья нужны не деньги, а чистая совесть и спокойная душа».

И в конце дискуссии – фраза, которая выдает всю суть опроса: «То есть, россияне свято и всерьез верят, что счастье можно купить? Грустно».