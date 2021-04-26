Большинство россиян считают доход в 50-80 тысяч рублей достаточным для жизни

Россияне рассказали, какой минимальный доход им необходимо получать для достойной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Согласно проведенному опросу, большинство российских граждан (38%) считают ежемесячный доход в 50-80 тысяч рублей достаточным для жизни.

О том, что доход менее 50 тысяч они считают нормальным, заявило 11% опрошенных, еще 28% считают, что достойная зарплата должна быть от 80 до 120 тысяч на человека, 15% — от 120 до 200 тысяч в месяц. Не менее 200 тысяч ежемесячно необходимо для комфортного проживания 9% респондентов.

По данным исследования, три четверти россиян не довольны своими доходами и хотят зарабатывать больше.

Меньше всего считают свой доход достаточным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%), ни один из жителей Дальнего Востока не назвал свой заработок удовлетворительным.

При этом лишь 11% россиян считают, что их текущая работа обеспечивает им достойную зарплату. Больше всего удовлетворены своим заработком в Москве и Московской области (15%).

Постоянная работа есть у 70% опрошенных. Больше всего респондентов с постоянным трудоустройством в Московском регионе и Центральном федеральном округе. Меньше всего — на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе.

Одним из способов повышения уровня доходов россияне считают подработку. Ее готовы искать 70% респондентов, а каждый десятый уже подрабатывает.

Больше одной работы есть у 8% опрошенных, причем на Северном Кавказе эта доля увеличивается до 15%.

О том, что они не нуждаются в подработке заявили лишь 10% граждан, такое же число опрошенных и среди тех, кто сообщил, что не ищет подработку, поскольку слишком занят на своей нынешней работе.

Исследование проводилось среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.