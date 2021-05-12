"Баркли" попал под суд

Из-за скандала с несостоявшимся строительством жилого квартала в Нагатино московского девелопера заподозрили в нарушении деловой репутации.

В пику «ПИКу»

Из картотеки арбитражных дел Арбитражного суда города Москвы следует, что в феврале-марте этого года бывшие партнеры по строительному бизнесу – ООО «Хант-Холдинг» и АО «Баркли» обменялись взаимными исковыми претензиями – о взыскании денежных средств и, что необычно, о защите деловой репутации. Детали спора между партнерами пока неизвестны, но, судя по всему, дело касается застройки территории москоского фармацевтического завода «Ферейн» в столичном районе Нагатино.

21 февраля 2017 года на встрече с Сергеем Собяниным Владимир Путин поручил мэру столицы продолжить расселение пятиэтажных домов и, тем самым, дал старт масштабной реновации Москвы. Правда, в Нагатино, где было решено ввести в строй новый жилой квартал с детским садом, школой, физкультурным комплексом и деловым кластером, планы президента и мэра неожиданно забуксовали.

Завод принадлежал компании «Брынцалов-А» известного бизнесмена Владимира Брынцалова, который контролирует «Хант Холдинг». И поначалу с предложением выкупить у ООО «Хант Холдинг» 14 га на улице Нагатинской дом 1 выступала известная ГК «ПИК», предложившая оферту по выкупу в размере 8,2 млрд. рублей. Если бы Холдинг сразу согласился с таким предложением, как знать, может жители района уже переселились бы в новенькие светлые квартиры, но...

Посулы АО «Баркли», известного тем, что при Лужкове оно застроило элитным жильем Остоженку, оказались щедрее — 9,5 млрд. Осенью 2017 года стало известно, что арендные права на территорию достались именно «Баркли». Новый проект обещал стать крупнейшим в истории фирмы, но вышла так, что сделка не закрыта до сих пор. Столичная реновация, о которой так долго говорили Путин и Собянин, оказалась под угрозой.

«Собеседник» попытался разобраться в причинах.

Денег нет

Судя по документам, которые удалось получить нашей редакции, на самом деле инвестиционный контракт между АО «Баркли» и ООО «Хант Холдинг» был заключен не осенью, а в марте 2017-го (то есть, за полгода до его обнародования). Как было сказано в документе, исходя из того, что «общая площадь инвестиционного объекта — не менее 440.000 кв. метров», «Баркли» обязалось выплатить холдингу обещанные 9,5 млрд. рублей в рассрочку. Но, обещанного, вопреки поговорке, ждать пришлось даже не три года. Тут, наверное, все зависит от того, кто именно обещает. Иным обещаниям лучше не верить вообще.

Уже после первого же платежа в 200 млн. (который, кстати, перечисляли частями, да и то после напоминаний) стало ясно что с финансами у «Баркли» все, мягко говоря, непросто. Когда уже прошло время следующего транша, компания потребовала снизить сумму контракта с 9,5 до 8 млрд. рублей (что даже меньше, чем в свое время предлагала ГК «ПИК»). Да и то расматривалась схема параллельной передачи имущества в собственность девелопера. Очевидно, «Баркли» хотел получить от «Хант-Холдинга» объекты, отдать их в залог в банке и только тогда рассчитаться.

Выходит, уже тогда АО «Баркли» выглядело инвестором без денег, но с хитрой схемой как без вложений овладеть активом, чтобы потом, видимо, перепродать или заложить. Чтобы строить самостоятельно нужны ведь еще большие деньги, а инвестор и без того буксовал в другом своем проекте, «Медовая долина», и ни лишних рабочих рук, ни средств особенно не имел.

Свои претензии к холдингу в «Баркли» (его интересы стало представлять аффилированное с ним ЗАО «Евродевелопмент», но, чтобы не путать читателей, продолжим называть девелопера «Баркли») обосновали тем, что, согласно решению градостроительно-земельной комиссии, общая площадь будущего объекта якобы была уменьшена с 440.000 до 365.568 кв. метров. Соответственно, и сумма контракта должна быть уменьшена на те же 16,9%. Вот только на самом деле в решении ГЗК речь шла о наземной площади застройки, которая (как и общая) почти не изменилась. «Баркли» явно пытался взять руководство «Хант-Холдинга» на дурачка.

Понятно, что подобные ультиматумы с требованием уменьшить платеж сложно воспринять иначе, как попытку подешевле заполучить дорогостоящий актив, избежав взятых на себя обязательств.

«Хант Холдинг» такой финт не устроил. Партнеры быстро обменялись публичными претензиями, в том числе на совещаниях у серьезных московских чиновников, и уже были готовы разрешать спор в суде.

Пустышка в кредит

Но тут у «Баркли» появилось новое предложение: по заказу «Хант-Холдинг» девелопер оформит ППТ (проект планировки территории) для смены вида использования земли, за что получит от партнера вознаграждение в 1,25 млрд рублей, а тот пусть уже сам застраивает территорию.

Сумма приличная, но и «Хант-Холдинг» оказался не в самом хорошем положении – с одной стороны, его площадка простаивает уже почти 3 года, с другой стороны, город ждет от него обещанных социальных объектов (школа, детские сады и т.д.). Чтобы больше не затягивать время и сделать шаг навстречу партнеру, компания Брынцалова решила рискнуть и пошла на уступку. Результат: не прошло и нескольких месяцев, как в «Баркли» потребовали увеличить свое вознаграждение еще на 400 млн., угрожая, что иначе никакого ППТ «Хант Холдинг» не получит.

«Хант Холдинг» сделал ошибку, пойдя на очередную уступку «Баркли» и согласившись на увеличение стоимости контракта. АО «Баркли», которое когда-то само обещало платить «Хант-Холдингу» по договору в рассрочку, начало требовать себе авансом сразу всю сумму, а, получив отказ, отказалось заниматься оформлением документов, так что компании Брынцалова пришлось взять всю работу на себя: для разработки градостроительной документации и сокращения санитарно-защитной зоны были привлечены профильные подрядчики, был выкуплен бетонный завод, оказывающий негативное влияние на всю будущую жилую застройку, в том числе реновационную, над материалами ППТ работали несколько архитектурных бюро, и даже землю под реновацию для города выделил ООО «Хант Холдинг»...

При этом АО «Баркли» продолжало требовать «свои» 1.650.000.000 рублей за так и не оказанные услуги. Обнаружилось, что в компании Казинца придумали хитрую схему расчета: вместо договора на оплату услуг «Хант-Холдинг» должен был выкупить доли в юридическом лице, которым «Баркли» владело более пяти лет. Подобный маневр используют для последующего ухода от налогообложения полученных доходов. Но оказалось, что такая схема хороша еще тогда, когда хочешь получить от заказчика вознаграждение, ничего при этом не делая: ООО «Хант Холдинг» ведь по документам покупал абсолютно пустое юридическое лицо, а не услуги.

«Хант Холдинг» такая махинация не устроила, и он направил «Баркли» претензии об отказе от договора. Но каким-то образом «Баркли» все же удалось списать деньги за эту пустышку с ранее открытого аккредитива в Сбербанке.

Видимо, именно эти запутанные схемы и предстоит в ближайшее время разбирать судьям арбитражного суда.

Хозяин «Баркли»

При этом профильные столичные чиновники (особенно низкого ранга) по прежнему прислушиваются к мнению основателя АО «Баркли» Леонида Казинца. Еще бы, он ведь в 2013 году стал советником мэра. Пускай и на обшественных началах. Правда, сам мэр к советам застройщика в последнее время прислушивается все меньше: никакой подтвержденной информации о том, что Казинец был на личном приеме у Собянина хоть раз за последние два года, найти не удалось. У девелопера с мэром все-же разные задачи: у мэра — реализовать реновацию, чтобы улучшить уровень жизни москвичей, а у бизнесмена — заработать на этом, чтобы улучшить свой собственный уровень жизни.

И если у Собянина из-за непомерных аппетитов отдельных строительных фирм реновация кое-где тормозится, как на той же Нагатинской улице, то Казинцу на его уровень жизни жаловаться грех. «Собеседник», например, выяснил, что девелопер давно уже приобрел прекрасный 400-метровый двухуровневый пентхаус на Остоженке. И еще один, более роскошный (уже на 600 квадратных метров) в особняке по-соседству. Персонально на его имя оказалась оформлена недвижимость яхт-клуба на Пироговском водохранилище. Да недавних пор ему же единолично пренадлежало поместье в Жуковке (еще гектар)… Этот все не один миллиард рублей.

Однако, размах. Впрочем, учитывая методы, которыми «Баркли» ведет бизнес, оно и не удивительно. А люди, годами ждущие переезда в реновационные дома, как-нибудь и без новоселья обойдутся.