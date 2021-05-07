Под Омском сгорело полсела, наши юниоры проиграли финал ЧМ. Новости к утру 7 мая

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Штаты готовы оказывать поддержку стране «перед лицом российской агрессии». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на микроблог политика.

Встреча Зеленского и Блинкена состоялась 6 мая. Также госсекретарь США встретился с главой Православной церкви Украины и возложил цветы в память о жертвах вооруженного конфликта в Донбассе.

Энтони Блинкен

Нападающий хоккейной команды «Рейнджерс» Павел Бучневич на прошедшем матче НХЛ с «Вашингтоном» был дисквалифицирован на один матч за опасную игру. Спортсмен ударил клюшкой по лицу форварда соперника Энтони Манту.

В течение матча массовые драки между спортсменами команд происходили дважды. Всего за игру была заработана 141 минута штрафов, передает «Интерфакс».

Проигрышем для российской юниорской сборной по хоккею закончился финальный матч на ЧМ по хоккею с Канадой. Счет 5:3.

25 строений полностью уничтожены огнем в селе Каракуль Омской области, пишет Znak.com со ссылкой на региональное управление МЧС. Среди погоревших зданий в том числе и продуктовый магазин.

Огонь охватил поселок из-за сильного ветра, который принес пламя со стороны болотистой местности. Пожар начался днем и уничтожил практически половину деревни. 10 семей оказались без крова, но никто из них не согласился временно пожить в гостинице «Русь». Ночью 7 мая пожар был потушен.

«РИА Новости» пишет, что в связи с ЧП возбуждено уголовное дело о халатности.

Главное управление МЧС по Омской области

Гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил, что провести газ в дома малой и средней площади теперь можно будет без привлечения средств владельцев домохозяйств.

Согласно утвержденной правительством дорожной карте газификации, к 2030 году уровень обеспеченности населения газом достигнет 82,9% (ожидается 10%-ный рост).