Стали известны новые детали развода Билла Гейтса с женой

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда 3 мая объявили в своих Twitter-аккаунтах, что расстаются после 27 лет брака.

«После долгих размышлений и упорной работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили троих потрясающих детей и основали благотворительный фонд, который помогает людям всего мира быть более здоровыми и продуктивными. Мы оба по-прежнему верим в нашу миссию и продолжим вместе работать в фонде, но мы больше не верим, что можем продолжать расти как пара. Мы просим приватности для нашей семьи, так как для нас начинается новая жизнь», — говорится в их сообщении в твиттере, передает Лента.ру

Состояние Билла Гейтса оценивается в 130 миллиардов долларов. Он занимает четвертую строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его жена Мелинда по итогам 2020 года заняла пятое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира. У них также имеется совместный благотворительный фонд «Bill & Melinda Gates Foundation», с активами более пятидесяти миллиардов долларов, который является крупнейшим частным фондом в Соединенных Штатах.

По сообщению Ленты.ру, со ссылкой на журналистов издания TMZ, которые якобы получили копию заявления о разводе, инициатором расставания стала Мелинда Гейтс. Она не требует от супруга алиментов и просит признать брак «безвозвратно расторгнутым». Из документа следует, что раздел имущества и денег будет решен по соглашению о раздельном проживании, супруги уже подписали его и, судя по всему, они оба поддерживают расторжение брака.

По мнению издания, существует вероятность, что Мелинда получит половину состояния Билла Гейтса, так как пара не подписывала брачный контракт.

Как супруги будут делить все их многомиллиардное состояние, пока неизвестно, но даже если их развод не станет самым дорогим в истории, то в топ-10 войдет точно.