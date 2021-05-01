Baza: В больницах Москвы появятся "тайные пациенты" из-за скандала с медсестрами

Поразивший соцсети скандал с пьяными медсестрами больницы имени Иноземцева в Москве, которые издеваются над пациенткой преклонного возраста, натолкнул мэрию на мысль провести ряд проверок. Часть из них будет формальной — с проверяющими и уведомлениями, а другие станут сюрпризом для персонала больниц.

По данным издания Baza, которые журналисты публикуют в своем Telegram-канале, в московских больницах начнут появляться так называемые «тайные пациенты» — якобы больные, которые внедряются в лечебные заведения столицы, чтобы проследить за качеством оказываемых услуг. Об их появлении никого предупреждать не станут, «поэтому медработников на всякий случай настоятельно просят не кричать на больных и в целом вести себя пристойно», — говорится в сообщении.

После того как видео с издевательствами над пожилой женщиной — сотрудницы кричали на 62-летнюю пенсионерку, оскорбляли и избивали её, а также обещали отвезти в морг — появилось в соцсетях и прессе запечатленные на ней медсестры были уволены оттуда, за ними последовал и главврач. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").