В правительстве предлагают оставлять больше гречки в России

Минсельхоз выступил с инициативой о временном ограничении экспорта гречневой крупы из страны для сохранения необходимых запасов на внутреннем рынке и недопущения колебания цен на продукт. Об этом пишет ТАСС.

Поступательное увеличение экспорта гречихи наблюдается на российских производствах с ноября 2020 года. При этом отмечается, что текущие объемы позволяют удовлетворять спрос со стороны потребителя. Это касается и других круп.

Известно, что в 2020 году прирост валового сбора гречихи вырос на 13,6% к 2019 году. Он составил 893 тысячи тонн.