Ряд регионов продлят майские выходные ради церковных праздников

В нескольких регионах России выходных в мае будет даже больше, чем пообещал президент: местные власти решили не отказываться от религиозных праздников, из-за которых их жители будут отдыхать на один-два дня дольше.

Например, в Ставропольском и Краснодарском краях, Пензенской и Саратовской области и в Республике Адыгея нерабочим, помимо периода с 1 по 10 мая, будет также 11 мая — в этот день православные празднуют Радоницу — первый после Пасхи день общецерковного поминовения усопших.

В Адыгее выходным сделают также 13 мая, но уже из-за мусульманского праздника Ураза-Байрам, который означает окончание поста Рамадан. В честь этого праздника отдыхать 13 мая решили ещё Башкирия и Татарстан.

Таким образом, в мае в ряде регионов граждане будут отдыхать 17 дней, пишет РБК, то есть больше, чем работать.