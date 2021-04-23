Связанные с домашним насилием поправки в УК внесут в Госдуму в течение полугода

Поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за домашнее насилие внесут в Госдуму в течение шести месяцев. По мнению экспертов, предлагаемые изменения могут не понравиться россиянам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Уточняется, что поправки, предположительно, будут внесены в статью 116.1 Уголовного кодекса «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

В Минюсте отметили, что по закону проект нового федерального конституционного документа вносится в Госдуму не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС, если иной срок не установлен.

При этом в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству подчеркнули, что новые нормы вряд ли будут разработаны и внесены правительством до конца весенней сессии, которая завершится уже 24 июня. Как рассказал зампред комитета Михаил Емельянов, это придется делать новому, восьмому созыву парламента, после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Парламентарий также отметил, что было множество обращений от женщин, «которые просили не наказывать их мужей, так как они уже с ними помирились». По его словам, таких ситуаций «было очень много». Поэтому в 2017 году был принят закон, который переводит побои, нанесенные близким родственникам, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые или если речь идет не о серьезном причинении вреда здоровью. «Считаю, что это больше вопрос морали», — заявил Емельянов.

Как отмечает зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, многие предлагают серьезно ужестоить наказание и ввести дополнительные меры в качестве профилактики домашнего насилия. «Есть критики, которые говорят о том, что эти нормы будут разрушать семью», — добавляет он. По мнению Нилова, перегибы в новых нормах могут стать инструментом манипуляций и привести к нежеланию заводить семью или шантажу.

В начале апреля Конституционный суд обязал законодателей защитить жертв домашнего насилия. Он признал статью 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» несоответствующей Основному закону и обязал законодателей изменить норму.

Согласно решению КС, статья «не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость».