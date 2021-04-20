21 апреля в Костроме травят клещей, а в Екатеринбурге репетируют парад

Портал «Открытые медиа» со ссылкой на неназываемый источник, приближенный к руководству «Росгвардии», пишет, что в среду в Москве будут дежурить усиленные наряды. В отделах полиции прибудут дополнительные единицы сотрудников – следователей и дознавателей.

Информатор из мэрии Москвы рассказал изданию, что с утра будут перекрыты все основные площади и улицы, прилегающие к метро. Это сделают в связи с обращением президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

В Костроме утром 20 апреля объявили массовую обработку скверов и центральных площадей от клещей. В Екатеринбурге и Челябинске на городских площадях начнут репетировать парады Победы.

Телеграм-канал АвтозакLive сообщает о внезапных и необъяснимых изменениях в расписании студентов российских вузов. Например, на психфаке МГУ 1 и 3 курсы завтра должны будут писать контрольную по иностранному языку в 18:30. В Омском педагогическом колледже все пары перенесли на три часа позднее, чтобы они продлились до вечера. В Балтийском федеральном университете объявлен праздник в честь дня рождения вуза.

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