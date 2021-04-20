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Хоть углем покати: Как в Новосибирской области никто не ответил за ЧП у "Сибантрацита"

Общество
18:09, 20 апреля 2021

Хоть углем покати: Как в Новосибирской области никто не ответил за ЧП у "Сибантрацита"
Фото в статье: стоп-кадры YouTube
Фото в статье: стоп-кадры YouTube

Жители Новосибирской области жалуются на качество воды, а местные власти признают ужасное состояние водоемов.

Но регулярные экологические происшествия в регионе, так или иначе связанные с компанией «Сибантрацит», окружены заговором молчания. Даже интернет зачищен. 

Дело – труба

«С утра проснулась, пошла умыться, а в ванне в воде образовался какой-то желто-коричневый осадок. Что это такое? Допустим ли такой осадок?» – в последние годы жители Новосибирской области регулярно задаются такими вопросами, оставляя гневные комментарии в социальных сетях и на форумах. Претензии у людей есть и по поводу состояния воздуха, а также экологии в целом. Но большая часть реплик касается работы одного предприятия – «Сибантрацит».

В конце июля 2015 года в Новосибирской области рухнул участок автодороги «Искитим – Елбаши – Усть-Чём», расположенный вблизи северного разреза ЗАО «Сибирский Антрацит». Вымытый грунт попал в реку Бердь, из-за чего там резко увеличилась мутность. После этого на водозаборе города Искитим забились фильтры, специалистам пришлось увеличить расход водоочистных реагентов.

В интернете практически нет информации о том инциденте. Единственное, что напоминает об обрушении трассы, – справка регионального Центра ГО и ЧС губернатору Новосибирской области.

«2 августа ЗАО «Сибирский Антрацит» продолжались работы по сооружению объездной дороги вблизи разрушенного участка: завезены инертные материалы (щебень (400 м3), сланец (80 м3), скальная порода (200 м3)). Разработан проект временного расписания графика движения автобусов с учетом сокращения количества рейсов. 3 августа работы будут продолжены, планируемая дата завершения устройства объездной дороги – 4 августа. В дальнейшем будет производиться восстановление разрушенного участка автодороги», – говорилось в справке.

За ту аварию так никто и не ответил. Но спустя несколько лет ЧП произошло в Кемеровской области – на принадлежащем холдингу разрезе «Кийзасский».

В июне 2019 года там сошел грязевой поток, который снес шесть опор ЛЭП, завалил лес и нарушил течение реки Кийзас. Тогда компанией «Сибантрацит» руководил ее основатель и владелец Дмитрий Босов. Но в 2020-м бразды правления компанией перешли к его вдове Катерине Босов. Впрочем, ЧП продолжались. 

Очередная авария случилась в Искитимском районе Новосибирской области. Местные жители сообщили, что с отвалов горнодобывающего предприятия «Колыванский угольный разрез» группы «Сибантрацит» произошел мощный сход грязевого селя, затопивший сельхозугодья близ села Елбаши.

Пострадавшие назвали случившееся «техногенной катастрофой», которая не только осложнила и без того непростое социально-экономическое положение селян, но и оказала негативное воздействие на экологию, здоровье проживающих в этой неблагополучной местности семей с детьми.

ЧП заинтересовались в Госдуме. Там заявили, что авария на «Колыванском» более чем серьезная: объем сошедшей с оползнем породы составляет около 9 млн кубометров; засыпан водоем, откуда через реки Елабаш и Бердь зараженная мазутом, соляркой и прочими промотходами грязная вода может уходить в Обь.

Между тем, состояние новосибирских рек и так довольно плачевное, что признают даже местные власти.

Весной 2020 года специалисты областного министерства природы установили значительное превышение ионов марганца в реках Каргат, Плющиха, Ельцовка 1, Нижняя Ельцовка и той самой Берди. В результате измерений выяснилось, что превышение предельно допустимых концентраций марганца составило от 4 до 67 раз.

В нашем распоряжении есть стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года. В ней говорится, что местные жители достаточно негативно оценивают экологическую ситуацию, отмечают загрязненность водоемов и лесных территорий (23,5% из числа опрошенных считают данный фактор проблемным). 

«Собеседник» попытался найти данные о результатах проверок на сайте Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры, но это оказалось невозможным – сайт ведомства не работает из-за окончания регистрации домена. Издание направило запрос в прокуратуру.

В самом «Сибантраците» уверяют, что предприятие очень заботится об экологическом состоянии. «Компания ориентирована на стабильное развитие и уделяет большое внимание охране окружающей среды», «Депутатов впечатлили экологические мероприятия «Сибантрацита», – такие сообщения можно найти на сайте компании.

Природа – ничто, имидж – всё

На сайте «Сибирского антрацита» говорится, что в 2019 году компания потратила 229 млн рублей для снижения негативного влияния производства на окружающую среду.

«Группа проводит регулярный мониторинг основных показателей качества окружающей среды. Все они соответствуют установленным нормам. Для улучшения экологической обстановки предприятия «Сибантрацита» внедряют новые технологии, вводят в строй современные системы защиты окружающей среды», – сказано в сообщении.

Судя по всему, «Сибантрацит» заботится о своем имидже. К примеру, статья о компании в «Википедии» несколько раз пополнялась хвалебными словами о «социальной деятельности» компании. Правда, правки вносили авторы, которые только что зарегистрировались на сайте. И другие темы их не сильно интересовали. 

А в 2016 году МК был вынужден опубликовать опровержение критической статьи про деятельность «Сибантрацита». В ней, в частности, говорилось, что ООО «Разрез Восточный» является самостоятельным юридическим лицом, не зависит от АО «Сибирский антрацит» и не является его дочерним предприятием. Однако, по данным системы СПАРК, руководителем ООО «Разрез Восточный» является ООО «Управляющая компания Сибантрацит». 

В опровержении также говорится, что факт нанесения ущерба окружающей среде и его оценка может быть дана только уполномоченными государственными органами. И такие факты были установлены.

К примеру, в феврале Арбитражный суд Кузбасса взыскал с ООО «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит») 5,6 млн руб. возмещения вреда, причиненного лесам. Суд установил, что в июне 2019 года на отвале вскрышных пород из-за появления трещин «произошла деформация основания», после чего горная масса сошла на земельные участки лесного фонда. В результате «на площади 22,2207 га произошло уничтожение лесных насаждений, до степени прекращения роста», размер ущерба составил 229,9 млн рублей.

А в 2020 году ряд нарушений на разрезе Колыванский (принадлежит АО «Сибирский антрацит») в Новосибирской области выявил Ростехнадзор. Среди прочего, было установлено, что компания не выполняет требования при выполнении буровзрывных работ на территории горных отводов.

Подобные нарушения могли привести к пострадавшим или даже жертвам. За это предприятие оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Оболенский Сергей

Рубрика: Общество

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