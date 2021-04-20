Ответит ли судья Корчагин, откуда взялись 12 млрд руб у подполковника Черкалина?

Или вернётся практика времён Вышинского? Когда признание как царица доказательств правила бал, а что случилось на самом деле не важно?!

Прошла новость, что экспертиза в деле Черкалина фальсифицирована. Поданы соответствующие жалобы в Генеральную прокуратуру и руководству Следственного комитета, которые могут повлиять на исход дела, если их быстро рассмотрят.

Читатель спросит, а какая нам разница повлияет ли это на исход или ход дела? А разница большая. Нам ведь важно не только какой приговор получит Черкалин, но прежде всего, за что и где конкретно он взял такие деньги?

В деле Черкалина 3 эпизода: 1) найденные у него дома 12 млрд руб, которые считаются продуктом его незаконных операций с зам руководителя АСВ Валерием Мирошниковым, как было подробно описано в недавних публикациях, и что замалчивается следствием 2) взятка 850 тыс долл по операциям банка Транспортный, которая доказана, по ней получены признательные показания и заявитель Горбатов, другой сотрудник ФСБ, который и сдал Черкалина уже был осужден и даже вышел на свободу 3) история с ценой 49% миноритарного пакета в никому не известной компании Юрпромконсалтинг, которые офицеры ФСБ, включая и самого Черкалина, якобы посоветовали продать владельцу ее контрольного пакета, чтобы банк-кредитор мог быстро урегулировать отношения по просроченному кредиту в сумме почти 2 млрд руб с акционерами и уже самостоятельно разбираться с городом так как кредит невозможно было вернуть полностью

Почему же важно, чтобы Черкалина судили за то, что он сделал, а не за что его удобнее осудить?

Сначала поясним на примере полковника Захарченко. Его судили не за огромные деньги, что нашли у него дома, а за дисконтную карту ресторана. Осудили быстро и тихо. При этом Захарченко вину не признавал и источники денег не раскрыл. Наученный опытом чекист решил пойти по другому пути. Он признался во всем, о чем следствие попросило в обмен на сделку с правосудием. Она заключается в том, что получаешь срок не за то, что сделал, а за то, в чем признался и раз признание есть, то суд не рассматривает дело, по существу. НЕ изучает документы, доказательства, не допрашивает свидетелей, принимает все сообщенное на веру, не ищет истинных виновников и подельников. А значит нам просто не скажут на чьем поле Черкалин ночами накосил столько денег, и кто помогал, и для кого косил. Всем это как раз и интересно, так как все уже знают, что деньги украдены из государственного АСВ, куда они попали за счет налогов российских компаний и граждан. Так вот по замыслу следствия и вероятно начальников Черкалина нам никаких подробностей и деталей про рыбные места и не скажут. Неудачник сядет, а остальные продолжат дело, возможно просто теперь государственные деньги потекут в другой карман.

Поэтому речь идет не только о фальсификации экспертизы в деле Черкалина по эпизоду с Юрпромконсалтинг, который только отвлекает от реальных преступлений, имеющих огромный общественный резонанс, а о том будет ли реально раскрыто преступление Черкалина в отношении 12 млрд руб и АСВ и привлечены к ответственности все виновные или нет. В том числе те, кто проглядел столь выгодный черный госбизнес Черкалина и утратил контроль за работой АСВ.

Именно поэтому мы решили выяснить идет ли речь о фальсификации или просто об ошибках или неточных результатах? Ошибки можно признавать и исправлять, за них можно даже извиниться, иногда ошибки прощают. Фальсификация же экспертизы следователями и экспертами это уголовное преступление со всеми вытекающими последствиями. Тут словами прощения не отделаешься. Карты в этой игре уже сдает не СКР, а ГП и возможно ФСБ. Увидим ли следователей в том же зале суда на скамье подсудимых?

Сколько ошибок можно сделать в одной экспертизе и сколько ошибок достаточно, чтобы признать всю экспертизу ошибкой? Достаточно ли доказать, что фальсифицирован ключевой факт, чтобы считать, что это не ошибка, а следователи, и эксперты вместе пошли на преступление?

Итак, начнем. Экспертиза выполнена на 8-12-2011 якобы на дату сделки. Дата сделки следователями тем не менее определена НЕ верно. Правильная дата 29.11.11. И тут нет никакого места для споров в суде, правильная дата 29-11-11 –дата нотариальной записи, которая указана в самом нотариальном договоре. Вроде бы ошибиться невозможно, однако как мы видим даже в такой мелочи вполне можно. Все зависит от того, кто берётся за дело.

У эксперта Романова С.В, отсутствует необходимая профессиональная квалификация в области оценки предприятий (бизнеса). Квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности «оценка бизнеса» Романов С.В. не имеет. Очевидно, что ни Романов, ни кто-либо еще из экспертов, привлеченных следствием никогда в своей жизни ни доли, ни акции не оценивали, и оценку предприятий не проводили. Поэтому то, что в экспертизе оказалось так много ошибок дело не удивительное, в первый раз всегда сложно. И первый блин гарантированно комом. Удивительно, что именно таким неспециалистам и была заказана экспертиза.

Будем считать, что это никакая не ошибка экспертов вовсе. Это просто доказательство того, что по команде следователей эти эксперты готовы говорить на белое чёрное. Если сказали декабрь, значит декабрь. Если сказали делать экспертизу без бухгалтерской и финансовой отчетности, которую следователи решили скрыть, иначе нужных результатов не добиться, эксперты делают как сказали. А если сказали считать все без учета долгов компании, они так и считают. Долги в России платят только трусы, поэтому следователи и решили долги не учитывать.

Экспертам сказали подтвердить убыток потерпевшего? Они, конечно, подтвердят. Их затем и выбрали из полной неизвестности.

Автор статьи ознакомился с самой экспертизой, как и 4-мя рецензиями на нее от действительно авторитетных специалистов, включая и рецензию Федерального государственного центра судебной экспертизы Минюста. Оказалось, что ошибок так много, что все специалисты считают экспертизу недостоверной, а результаты ошибочными. Но если ошибок много или они очень существенны в экспертизе, проведённой в интересах следствия, и на основании которой решаются судьбы людей в суде, это еще не преступление само по себе. Вот если эти ошибки допущены умышленно, если результаты искажены сознательно, только тогда УК РФ считает это преступлением.

Из многих примеров мы выбрали только три наиболее понятные читателям очевидные ошибки:

Первая ошибка

С учётом отсутствия в распоряжении экспертов налоговой или бухгалтерской отчётности дать ответ на вопрос о стоимости рыночной стоимости доли эксперты в принципе не могли, это обязательное требование федеральных стандартов оценки. Не дали экспертам и кредитный договор на 1,9 млрд рублей, и ряд других важных документов. Именно поэтому уважаемые государственные экспертные организации, включая даже из самого СК РФ, к которым поначалу обратились следователи СКР вежливо отказались гадать на кофейной гуще, а новичок-неспециалист, найденный где-то следствием, вместо информации из документов придумал допущения и получил результат уже озвученный следствием. Опираясь на факты получить нужный результат было просто невозможно.

Вторая ошибка

Экспертиза исходит из того, что проект, отмененный в 2009 году Мэрией Москвы на самом деле не остановлен, а продолжается гвардейскими темпами и деньги застройщику текут рекой. Общеизвестно, что это не так. Проект с участием ЮПК был прекращён, причем задолго до сделки продажи долей. Это факт, в котором можно не сомневаться, он отражен во многих независимых документах Правительства Москвы и решениях судов. О том, что проект не был реализован Юрпромконсалтингом, и так называемый потерпевший, и следователи, и эксперты знали уже летом 2019 года, начиная свою работу, а возможно и задолго до этого. Эксперты оценивали дым трубы завода, который не только еще не достроен, но его даже запретили строить, а на строительство и денег уже нет. Кстати почем такой дым в глаза правосудия по мнению потерпевших и следствия? 637 миллионов рублей. А почему? Аргументированного ответа в отсутствие документов нет, но эта сумма у следствия удивительно совпала с планами вымогательства у бывших руководителей кредитора Юрпромконсалтинга 20 миллионов долларов группой бывших офицеров ФСБ (а теперь тоже подследственных) и Гляделкиным. На оперативную пленку ФСБ зафиксирована вся беседа участников заговора , в том числе что к банкирам претензий нет , кроме того что живут и зарабатывают хорошо, а сумма 20 миллионов взята с потолка. Вымогатели решили поделить выручку 50 на 50, соответственно на долю Гляделкина пришлось бы 10 млн долл. А потом это сумма случайно совпала с данными экспертизы следствия. ФСБ передало пленку следствию, ознакомившись с которой следователи должны были сразу закрыть дело по третьему эпизоду в деле Черкалина, и открыть дело о приготовлении к вымогательству. Но для следователей это было бы равносильно признанию, что дело по этому эпизоду было возбуждено незаконно.

Инвестиционный проект, в рамках которого ООО «Юрпромконсалтинг» осуществляло соинвестирование с городом строительства в районе Левобережный г. Москвы не был реализован в полном объеме – вследствие одностороннего отказа города Москвы от исполнения Договора соинвестирования из 23 корпусов было построено только 8. По состоянию на дату оценки проект был остановлен решениями Правительства Москвы и даже в производстве Арбитражного суда г. Москвы уже почти год находилось дело № А40-1562/11 по иску ООО «Юрпромконсалтинг» к Правительству Москвы о расторжении Договора соинвестирования и возмещении убытков. Эксперт, несмотря на общедоступные документы и факты, исходит из недостоверного допущения, что проект будет продолжаться.

Третья ошибка:

для расчета стоимости компании ( ее капитала, долей) из стоимости ее активов вычитают стоимость ее долгов.

Пример из школы: « У Сережи было 5 яблок, он должен отдать Вовочке и Шурику 8, сколько останется яблок у Сережи. Нисколько. Если вообще что-то отдавать, то еще три яблока будет должен.

А наши эксперты следствия считают демонстративно иначе. Их ответ 13 яблок. Они берут 5 яблок Сергея и то что он должен кредиторам не отнимают, как сказано в учебнике по оценке, а прибавляют к 5. А чудеса сделок с правосудием таковы, что Черкалин в суде должен сказать: «Да ваша честь правильный ответ 13 яблок. Подтверждаю. Признаю. Прошу осудить меня и поскорее, а другие вопросы что и почему в том числе по 12 млрд рублей у меня дома прошу не задавать».

Следствие кивает, мол «да-да». Прокуроры тоже. От них якобы закон и не требует уметь считать или понимать написанное. Их прикрывает подпись эксперта. Им так удобно считать, хотя по закону это не совсем так. И они костьми ложатся, чтобы не давать в законодательстве четких квалификационных требований для специальных знаний, которыми должен обладать хотя бы эксперт оценщик, не говоря о том, что следователь по экономическим делам должен знать азы определения рыночной стоимости. Общественность понимает, что что–то мутят. Про рыбное место ни слова. И только бедный судья теперь должен по инерции утвердить заявку на Нобелевскую премию по арифметике для Зазеркалья, согласившись с таким расчетом ущерба. Вместо вычитания долга, эксперты зачем-то прибавили к стоимости активов компании аж 609.816.520 рублей 89 копеек. Это, несомненно, арифметическая ошибка почти в размере ущерба. Долг компании примерно в 2 млрд руб не был учтен при расчете, а его надо вычитать. Так что никак не получить стоимость долей больше нуля.

Применяя метод доказательства от противного, даже оставляя в стороне спорные и неполные источники данных и их интерпретацию экспертом, а просто исправив его арифметические ошибки, мы получаем сугубо отрицательное значение чистых активов ЮПК. По сложившейся практике, стоимость компании в такой случае приравнивают к 1 (Одному) рублю. А это означает, что ущерба от реализации 49% ЮПК по номинальной стоимости 4900 рублей по нотариальной оплаченной сделке в декабре 2011 года никто не понес.

Стоимость компании и любой доли в ней была отрицательной и должна приниматься экспертом, следствием, судом в таком случае за ноль. А если это ноль, то ни события, ни состава преступления нет. Черкалина нужно не в упрощенном порядке судить за тот ущерб, который он и не мог нанести, а за то что он точно обворовал государство как минимум на 12 миллиардов рублей. И задача следствия выяснить и назвать нам всем публично, кто был с ним доле, и кто прикрывал. И кто режиссер этого фарса 2-х летнего следствия и суда в упрощенном порядке для сокрытия грандиозного преступления за каким-то мелким выдуманным эпизодом, в котором ноль выдают за 637 миллионов рублей.

Чтобы всех нас запутать уже требуют с Черкалина какую-то мифическую упущенную выгоду на какие-то миллиарды. А вот со следователями все проще. Раз ошибочная экспертиза попала в суд, то кто-то совершил преступление. Вероятно за аналогичные грехи и было совсем недавно расформировано Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ, в ведении которого было и дело подполковника Черкалина. А вот зачем и по чьей просьбе следствие представило такую экспертизу в суд, это сюжет для другой статьи.

Надеемся, что читателю уже понятно, что таких преступников как Черкалин просто нельзя судить в особом упрощенном порядке, пока тайна откуда взялись 12 млрд руб в квартире подполковника не будет раскрыта следствием во всех подробностях. Для этого его нужно судить именно за это, а не отвлекать внимание общества на негодный объект. Нам же подсовывают какую-то мыльную оперу про прогоревшую фирму «Юрпромконсалтинг», с которой город отказался продолжать инвестконтракт 11 лет назад.