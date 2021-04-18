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Королева надзорных скандалов

Общество
20:03, 18 апреля 2021

Королева надзорных скандалов
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press

Чем грозит Светлане Радионовой дело против её бывшего подчинённого Бориса Петрова?

Редкая публикация о деле Бориса Петрова обходится без упоминания нынешней начальницы Росприроднадзора, которая курировала его работу до 2018 года. Петров возглавлял управление Ростехнадзора в ПФО. Чиновника подозревают в получении взятки по схеме, по всей видимости, родившейся не без участия его высокопоставленных покровителей. Вопрос лишь в том, будут ли следователи разматывать этот клубок дальше.

В Казани продолжается следствие по делу предыдущего главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. 1 марта бывший чиновник был вызван на допрос в 4-й «экономический» отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Татарстан. Ранее он проходил свидетелем по делу своего подчинённого, экс-руководителя Ростехнадзора в Набережных Челнах Рената Хакимова. Последний, как считают следователи, всячески препятствовал выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию новой электроустановки на заводе стиральных машин Haier.

Подрядчикам, строившим установку, грозили крупные штрафы со стороны заказчика. Когда ситуация зашла в тупик, Хакимов якобы вынудил их подписать договор с некой экспертной организацией и перечислить ей 1,4 млн рублей. После этого разрешение на ввод установки было подписано. Причём по тем же самым документам, по которым ранее строители получали отказ.

Правоохранительные органы расценили всё это, как дачу взятки в особо крупном размере. В СК также считают, что реальным получателем денег был лично Борис Петров. Он оставил должность в мае 2020-го, хотя задолго до этого признавался журналистам, что намерен покинуть ведомство. Разговоры о скорой отставке Петрова начались сразу после ухода в Росприроднадзор Светланы Радионовой. Последняя, как считают источники, была ключевым фактором, из-за которого Петров продержался на своей должности так долго.

И вот, в первый день весны бывший чиновник был задержан в кабинете следователя. Сейчас он находится под домашним арестом, хотя первоначально был помещён в следственный изолятор. По данным казанского издания «Бизнес Online», в день задержания Борису Петрову стало плохо, ему дважды вызывали скорую помощь.

На первый взгляд, это уголовное дело выглядит абсолютно рядовым – крупных взяточников у нас ловят едва ли не каждую неделю. Но сама фигура Бориса Петрова делает эту историю особенной и позволяет предположить, что расследование, начавшееся с Рената Хакимова, может зайти весьма далеко. Была ли эта взятка единственной, и был ли бывший подчинённый Радионовой финальным получателем денег?

Остался без «крыши»

65-летнего Бориса Петрова по праву можно назвать ветераном Ростехнадзора. Он проработал в ведомстве без малого 15 лет. Именно на этот период пришёлся новый виток промышленного развития Татарстана и других регионов ПФО: строились заводы, аэропорты, в Казани появилось метро. И тут дело о взятке в 1,4 млн рублей – совсем не те деньги, за которые руководитель такого масштаба может рискнуть свободой накануне выхода на пенсию.

Либо человека «подставили», либо истории наподобие челнинской были поставлены в его ведомстве на поток, а силовики выявили лишь один эпизод. Второе предположение выглядит более правдоподобным. Если верить источникам, Борис Петров не раз оказывался в «конфликтных ситуациях», доходивших до центрального аппарата Ростехнадзора, и решавшихся не без участия одного из заместителей руководителя службы. Именно этот пост до декабря 2018 года занимала нынешний руководитель Росприроднадзора.

Встроился в систему

В прессе Татарстана трудно найти заметку о деле Бориса Петрова, в которой бы не упоминалась его связь со Светланой Радионовой. Источники издания «Бизнес Online» говорят, что между ними сложились «крайне эффективные рабочие отношения». Что может скрываться за этой аккуратной формулировкой, позволяют представить публикации в открытых источниках, сопровождавшие уход Радионовой из Ростехнадзора.

В частности, в 2018 году агентство «Паритет Медиа» напомнило о том, как начиналась карьера чиновницы в том ведомстве. В 2009 году Радионова возглавила лицензионное управление РТН. Первым её «проектом» стала проверка частных нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ) на всей территории России. Всего было проверено 2,5 тыс. предприятий. Деятельность 98% из них была приостановлена из-за якобы выявленных нарушений, оставшиеся 2%, по всей видимости, «решили вопрос на месте».

Если верить агентству, «такса» за возобновление деятельности мини-НПЗ могла составлять от 50 до 250 млн рублей. Владельцам нефтеперерабатывающих заводов якобы предлагали заключить контракты с подконтрольными чиновникам экспертными организациями, лицензии на деятельность которых также выдавал Ростехнадзор. По самым скромным подсчётам, эта «схема» была способна принести всём её участникам не менее 50 млрд рублей.

Не засветилось ли в этой истории ООО «Научно-технический центр «Эксперт», которое упоминается в СМИ в связи уголовным делом Бориса Петрова? Мог ли участвовать в ней сам Петров? В числе прочего, Светлана Радионова занималась проверками территориальных подразделений РТН, где за время её работы сменилось порядка 60% руководителей. Судя по старым публикациям в СМИ, уходили самые принципиальные. А начальник Приволжского управления не только остался, но и выстроил с новой начальницей «эффективные рабочие отношения».

Бизнес-джет и недвижимость

Кто-то скажет, что события предыдущих лет не идут ни в какое сравнение со скандалами, в центре которых с 2018 года побывала Светлана Радионова на посту главы Росприроднадзора. И будет прав! Если чиновник сначала надзирает за состоянием крупных промышленных предприятий и больших строек, а потом его назначают главным государственным экологическим инспектором (именно так называется нынешняя должность Радионовой), то ситуация слишком похожа на конфликт интересов. Без скандалов в таком случае не обходится.

В июне 2020 года Светлана Радионова посетила место небывалой экологической катастрофы на севере Красноярского края. Если кто забыл, за несколько дней до этого из резервуара на норильской ТЭЦ-3 вытекло более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Росприроднадзор тогда сообщил, что с 2016 года злополучный резервуар числился в ремонте, и потому не проверялся. Но как в таком случае в нём оказались десятки тонн дизеля? По информации «Новой газеты», Ростехнадзор якобы выдал разрешение на эксплуатацию ёмкости, причём сделал это чуть ли не лично замглавы ведомства, курировавший строительный надзор. Как мы помним, до 2018 года этим и занималась Светлана Радионова.

Если приведённое выше соответствует действительности, то получается, что госпожа Радионова просто не могла не знать о реальной ситуации с резервуаром в Норильске. Но и это ещё не всё.

По данным всё той же «Новой газеты», в июне прошлого года глава Росприроднадзора (либо её полная тёзка) вылетела на место аварии в Красноярском крае на бизнес-джете Bombardier 850 (бортовой номер RA-67220). Как пишет журналист-расследователь Ирек Муртазин, перелёт Радионовой туда-обратно мог стоить 150 тыс. долларов и был профинансирован структурами «Норникеля» – владельца того самого резервуара. При том, что в тот же день авиакомпании NordWind и S7 выполнили два регулярных рейса в Норильск, возможность улететь без помощи виновника аварии у чиновницы была.

Через несколько месяцев вокруг подхода Светланы Радионовой к расследованию экологических катастроф вспыхнула новая дискуссия. На этот раз чиновница удивила публику своей странной позицией по поводу массовой гибели подводной фауны на Камчатке. Некоторые активисты-экологи связывали отравление воды со стоками с Козельского полигона, другие – с испытанием подводных ракет. Как писала «Версия», в некоторых пробах воды нашли следы гептила (компонент ракетного топлива). Однако глава Росприроднадзора заявила, что массовая гибель фауны якобы была связана с ядовитыми красными водорослями.

Вдобавок ко всему этому, госпожа Радионова не раз упоминалась в прессе в связи с наличием у её семьи элитной недвижимостью, покупку которой вряд ли может позволить себе чиновник даже такого уровня. По данным «Новой газеты», в 2015-2020 годах нынешний руководитель Росприроднадзора более 40 раз летала в Ниццу и другие европейские города. Издание пишет, что её родителям-пенсионерам принадлежит зарегистрированная в Каннах компания, которая владеет апартаментами в жилом комплексе Bay Side на курорте Жуан-ле-Пен.

Если дела действительно обстоят именно так, то основа капитала для приобретения этой недвижимости могла быть заложена как раз во время массовой проверки мини-НПЗ в конце 2000-х годов. И потому возникает вопрос: что способен рассказать следователям бывший подчинённый Светланы Радионовой Борис Петров, который с учётом состояния его здоровья вовсе не хочет попасть в тюрьму? К слову, на свой нынешний пост Радионова была назначена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в декабре 2018 года. Можно предположить, что для нового правительства такой багаж может оказаться ненужным.

КСТАТИ

В марте этого года «Версия» обнаружила ещё одну нестыковку в работе Росприроднадзора под началом Светланы Радионовой. На сайте ведомства сказано, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле удалось снизить уровень загрязнения с «высокого» до «низкого». Правда, данные приведены только за 2017-2018 годы. В начале 2021-го местные журналисты решили самостоятельно проверить состояние воздуха в различных районах города. Лабораторные анализы показали, что предельно-допустимые концентрации некоторых вредных веществ были превышены в десятки раз. При этом власти Нижнего Тагила, видимо не без участия Росприроднадзора, заговорили о том, что самый грязный город страны пора бы исключить из федерального проекта по снижению промышленных выбросов.

Рубрика: Общество

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