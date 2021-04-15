Мэр Серова запретил обсуждать свою работу и ограничил длину юбок и волос

Мэр Серова Василий Сизиков утвердил «этический кодекс», который запрещает чиновникам обсуждать работу главы города, регламентирует дресс-код и длину волос служащих. Об этом сообщает издание «Глобус» со ссылкой на документ.

Сизиков признал старый кодекс этики, созданный в 2011 году, утратившим силу и разработал новый.

В новой версии говорится, что длина женской прически не может быть больше, чем до плеч. Если волосы длиннее, их придется уложить в узел. Кодекс определяет длину юбки для женщин — она должна быть не короче, чем пять сантиметров от колена, боковой разрез на ней — не более 10 сантиметров.

Согласно кодексу, мужчины должны носить костюмы классических темных тонов и сорочки с длинным рукавом, летом допускается короткий рукав. Обязательны галстуки, при этом необходимо исключить все аксессуары, кроме часов и обручального кольца. Степень начищенности ботинок для мужчин должна достигать уровня «до блеска».

Кодекс определяет также, что нельзя носить вместе украшения из разных металлов, например из золота и серебра, а при выборе украшений необходимо проявлять «сдержанность и разумную умеренность».

По новым правилам, служащие не должны обсуждать личностные качества коллег друг с другом, не имеют права перепоручать свои обязанности внутри коллектива.

Кодекс призывает чиновников для продвижения по службе применять только «законные и этичные» методы, а также «воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного самоуправления Серовского городского округа, его руководителя, если это не входит в их должностные обязанности». Иными словами, Василий Сизиков не разрешает работниками администрации публично оценивать работу Василия Сизикова и передавать информацию в СМИ.

По замыслу авторов документа, новые правила заставят чиновников более качественно выполнять свои служебные обязанности и исключат проявления коррупции.