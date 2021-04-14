Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров

Недавно в ряде СМИ были опубликованы материалы явно заказного характера, в которых предпринята попытка убедить читателей о существовании в России действующего в верхних эшелонах российской власти заговора с целью рейдерского захвата ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ), приводятся клеветнические высказывания, очерняющие представителей российской власти и бизнеса. По содержанию этих публикаций можно с большой долей уверенности предположить, что они организованы в интересах основного бенефициарного владельца ТоАЗа Сергея Махлая, с 1994 года проживающего в США и являющегося гражданином этой страны.

В 2019 году Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, а также их зарубежные партнеры были заочно арестованы и приговорены к длительным срокам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере за хищения на ТоАЗе. Она также должны выплатить 87 млрд руб. в качестве компенсации за причиненный ущерб, а также около 3 млрд рублей неуплаченных налогов. Дело было возбуждено в 2012 году по заявлению миноритарного акционера ТоАЗа – компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина. С тех пор с подачи Сергея Махлая миноритарный акционер ТоАЗа «Уралхим» стал называться «рейдером», желающим отобрать у Махлая «Тольяттиазот». А все потому, что из-за «Уралхима» деятельность мажоритариев «Тольяттиазота» стала объектом расследования правоохранительных органов, одно из уголовных дел завершилось обвинительным приговором и у Махлая возникли существенные трудности с выводом денег с завода на свои офшорные счета.

Тем временем клубок уголовных дел вокруг Сергея Махлая только рос. В 2019-2020 гг. он стал основным фигурантом возбужденных СКР уголовных дел об организации и создании преступного сообщества, неуплате налогов и попытке дачи взятки Верховному суду РФ.

Для Сергея Махлая, похоже, наступило понимание, что возмездие неотвратимо и ему придется возвращать огромные суммы. А недавно были опубликованы материалы, в которых вскрыта истинная подоплека имитации теракта, случившейся на ТоАЗе в 2017 году. Тогда в одном из помещений завода было обнаружено оружие и экстремистская литература. Правоохранительные органы вскоре выявили и арестовали исполнителей этого «теракта». В результате выяснилось, что в действительности «теракт» оказался лишь имитацией подготовки к террористической деятельности и объяснялся разборками внутри семейства Махлаев за контроль над «Тольяттиазотом».

Для того, чтобы разобраться в этом с виду запутанном деле – немного предыстории. В 2015 году, когда полным ходом шло расследование уголовного дела о хищениях на ТоАЗе, судом в качестве обеспечительной меры были арестованы принадлежащие мажоритариям акции завода и все его имущество. Тем самым актив стал для Махлая обузой, и он стал предпринимать попытки его продать.

Поскольку из-за ареста акций никакие сделки с ними были невозможны, от потенциального покупателя требовалось, пользуясь своим ресурсом, закрыть уголовное дело, вывести акции из-под ареста и затем выкупить. Однако все попытки продажи ТоАЗа Махлаю не удались, как не удалось ему и скинуть с себя уголовное дело. В 2015 году сначала объявил о покупке контрольного пакета акций ТоАЗа, а затем отказался от сделки Кирсан Илюмжинов. В 2016 году Махлай вновь выставил актив на продажу, прося за него 1,3 миллиарда долларов. Через посредников он вышел на бизнесменов Владимира Евтушенкова, Алексея Хотина и Романа Троценко, которые поначалу заинтересовались, но в результате отказались иметь дело и с таким токсичным активом и с «партнером», в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Об этой очередной попытке Сергея Махлая продать завод узнал его отец Владимир Махлай, после чего у него, видимо, и родилась идея организовать на ТоАЗе что-нибудь такое, что гарантированно должно сорвать сделку. С этой целью он связался с начальником службы безопасности «Тольяттиазота» Олегом Антошиным. Из всех предложенных им вариантов Владимиру Махлаю понравился план организовать на территории ТоАЗа схрон оружия и экстремистской литературы, который затем «обнаружат» правоохранительные органы и тем самым выявят законспирированную ячейку террористического подполья. Как решил Махлай-старший, уголовное дело по террористической статье и разразившийся скандал должны будут напугать покупателей акций и дискредитировать руководство завода.

Владимир Махлай

На этой волне он надеялся вернуть себе контроль над ТоАЗом, который всегда считал своим детищем. Дело в том, что в 2011 году Сергей Махлай обманом сместил отца с поста Президента корпорации «Тольяттиазот» и отобрал у него акции предприятия. Владимир Махлай тогда серьезно обиделся на сына и не простил ему предательства. СМИ опубликовали письма Владимира Махлая губернатору Самарской области Владимиру Артякову, в котором он просил наказать «алчных мерзавцев», укравших «его» завод. «Дети съели мои офшоры, выгнали из трастов», – так «красный директор» Владимир Махлай вспоминал свое изгнание с ТоАЗа.

Исполнителями задумки, помимо Антошина, стали бывший глава СБ Бориса Березовского Сергей Соколов и «решальщик», выходец из органов Валентин Гонастарев. Однако они сработали довольно грубо, подставили самих себя и были арестованы, Владимир Махлай опять остался ни с чем.

Таким образом, достоянием общественности стало то, что Махлай-младший неоднократно пытался избавиться от ТоАЗа, продать его акции, а перестав быть собственником этого токсичного актива, надеялся избежать выплаты многомиллиардных возмещений по уголовному делу о мошенничестве.

Эти надежды почти окончательно разбились в марте 2021 года. По решению суда выплата возмещения была обращена на ООО «Томет», который имеет тех же собственников, что и ТоАЗ – Махлаев и их зарубежных партнеров. «Томет» получил статус должника, на предприятии началось конкурсное производство. Кредитором ООО «Томет» по суду выступил все тот же «Уралхим», который добивается возмещения в пользу «Тольяттиазота» украденных 77 миллиардов рублей, и 10 миллиардов рублей – в свою пользу.

Таким образом, средоточием всего зла для Махлая стал «Уралхим». По заказу Махлая в настоящее время pr-агентство организует размещение публикаций, в которых в которых ответственность за имитацию теракта перекладывается на «Уралхим» и его акционера Дмитрия Мазепина.

В этих обвинениях в организации «теракта» можно увидеть лишь бессильную попытку очернить конкурента, которая используется тогда, когда нет аргументов, чтобы «обелить» себя. Во-первых, не существует ни одного доказательства какого-либо участия «Уралхима» или его сотрудников в этой постановке, во-вторых, материалы расследования выявили действительного заказчика этого мероприятия – Владимира Махлая, ну а в-третьих, организованная в СМИ клевета на миноритария похожа на личную месть Махлая Мазепину, из-за которого незаконный вывод денег с «Тольяттиазота» пошел под откос, а перед Махлаем маячит перспектива еще и возвращать десятки миллиардов украденных денег. И это только по одному из четырех уголовных дел, в которых Махлай является основным фигурантом.

Вокруг легенды об участии «Уралхима» и его сотрудников в подготовке так называемого теракта на ТоАЗе придумано еще много чего невероятного. Например, нас стараются убедить в том, что для имитации теракта в 2017 году Мазепин нанял директора ТоАЗа по безопасности Олега Антошина. А еще якобы Антошин все это время работал на Мазепина, который его завербовал много лет назад.

Авторы этих текстов, конечно, сами не верят в то, что пишут, но оплаченный заказ дороже. На самом деле Антошин много лет работал на Махлаев, став одним из доверенных лиц Сергея Махлая. Он отстаивал интересы Махлаев в Гордуме Тольятти, он использовал свои связи в силовых кругах, чтобы держать на расстоянии от ТоАЗа правоохранительные и контрольно-надзорные органы. В общении с тольяттинскими «авторитетами» интересы Махлаев тоже представлял Антошин. Летал в США для встреч с Сергеем Махлаем, получал от него задания и отчитывался за них.

После этого нас пытаются убедить в том, что такой преданный Махлаям человек работал все это время на конкурента. Да такое не снилось даже самым отъявленным шпионам.

По версии Махлая, Антошин еще и якобы оклеветал экс-председателя Тольяттихимбанка Александра Попова, в отношении которого СКР возбудил уголовное дело о даче взятки Верховному суду РФ. Махлай также фигурирует в этом деле как заказчик преступления.

Известно, что ТХБ на 100% принадлежит Сергею Махлаю, а Попов в группировке выполнял функцию «финансового центра». Отмывание и обналичивание денег, уход от налогов, взятки из «черной кассы» – всем этим заведовал Попов. Он же, как установило следствие, организовал обнал и передачу 1,2 млн долларов в качестве взятки судьям ВС РФ за отмену начисленных за 2012 год на ТоАЗ налогов. Несмотря на то, что попытка коррумпировать суд сорвалась по независящим от Попова причинам, факты организации преступления следствием были установлены.

В действительности же, учитывая серьезность обвинений против Попова, невозможно себе представить, чтобы все доказательства в отношении Попова СКР строил на показаниях одного-единственного арестанта, даже если он сотрудничал со следствием. Зато можно предположить, что Попову не захочется брать все грехи Махлая на себя и он расскажет следствию много чего интересного о незаконной финансовой деятельности империи Махлаев. Это как раз то, чего так опасается Махлай.

Кстати, история Попова, в свою очередь, должна заставить крепко призадуматься нынешнего гендиректора ТоАЗа Дмитрия Межеедова, в доме и офисе которого недавно прошли обыски. Межеедову сейчас трудно позавидовать: или он отправится в СИЗО вслед за Поповым, или будет Махлаем «сдан» и объявлен очередным перебежчиком, которого завербовали оппоненты.

По версии создателей упомянутых публикаций, все эти уловки потребовались «Уралхиму» для того, чтобы завладеть «Тольяттиазотом» и поправить за его счет свое якобы «тяжелейшее финансовое состояние» компании. Так в организованной Махлаем pr-кампании каждый раз называются долги «Уралхима» перед банками, которые составляют несколько десятков миллиардов рублей.

«Что касается этих долгов, то во всем мире это называется кредитованием, и во всем мире это взаимовыгодный процесс: заемщик пользуется кредитными деньгами для развития, инвестирования в новые проекты, покупки новых активов и т.д., а банк зарабатывает на процентах – комментирует известный российский экономист Никита Кричевский. – Чем больше и длиннее кредит – тем выгоднее банку. Если заемщик справляется с кредитной нагрузкой – вовремя выплачивает проценты и тело кредита, то размер кредита не представляет проблемы ни для него, ни для банков. Похоже, что у «Уралхима» с этим как раз все в порядке, его предприятия работают, принося стабильную прибыль, кредиты вовремя выплачиваются. Я не вижу у «Уралхима» каких-либо признаков банкротства. Тем более что банки продолжают выдавать ему все новые кредиты. Это значит, что компания имеет положительную кредитную историю и соответствует требованиям банков по всем необходимым показателям кредитоспособности. Да, долги большие, но они отражают масштабы инвестиционной деятельности компании».

Поэтому попытки представить «Уралхим» в «тяжелейшем финансовом состоянии» является не более чем выдумкой пиарщиков, нанятых Махлаем.

Предположение о том, что «Уралхим» нуждается в «захвате» «Тольяттиазота», чтобы «улучшить свое финансовое положение» также представляется несостоятельным. Сотрудники завода, эксперты отрасли и надзорные органы хорошо осведомлены о плохом техническом состоянии ТоАЗа, где практически все производственное оборудование и инфраструктура требуют ремонта и обновления. Некоторые агрегаты и установки уже несколько лет не работают по причине случившихся некогда аварий. По-хорошему, это предприятие само требует вложений огромных инвестиционных ресурсов хотя бы для того, чтобы привести его в нормальное состояние и наладить там безопасное и эффективное производство. Так о каком «улучшении финансового положения» за счет приобретения ТоАЗа может идти речь?

Как следует из махлаевских публикаций, демонов надо искать не только среди его оппонентов и приближенных лиц. В отчаянной попытке выйти сухим из воды и прекратить уголовные дела против себя он уверяет нас в том, что в эшелонах российской власти образовался целый сговор с целью отнять у Махлая «Тольяттиазот». Он дошел до того, что назвал участниками «рейдерского захвата» ТоАЗа российских министров, руководителей госкорпораций и чиновников администрации президента. В частности, указываются имена министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, директора «Ростеха» Сергея Чемезова, генерального прокурора Игоря Краснова, неких «высоких должностных лиц АП» и следственные органы. По версии Махлая, все они сговорились, чтобы отнять у Махлая «Тольяттиазот».

Более того, имена этих руководителей называются в заказных публикациях как «организованная группа лиц», что звучит как прозрачный намек на соответствующую статью УК РФ и являются не иначе как клеветой на должностных лиц, представляющих государственную власть.

Эта грязная pr-игра отражает крайнюю степень озлобленности Махлая на российскую власть и правоохранительные органы, которые последовательно борются с организованной преступностью, коррупцией и воровством. Ему не дает покоя возбужденное в 2019 году Следственным комитетом дело по 210 статье УК РФ – о создании организованного преступного сообщества, в котором он проходит одним из главных фигурантов.

А что касается «рейдерского захвата» ТоАЗа, в котором Махлай обвиняет всех и вся, то ему надо вспомнить, как в 2011 году он сам осуществил рейдерский захват «Тольяттиазота», отобрав у собственного отца акции ТоАЗа и лишив всех руководящих постов.

А теперь, спустя 10 лет авторы написанных под диктовку Сергея Махлая материалов нам говорят с негодованием: «не нужно брать чужое».

«Чужое» – это «Тольяттиазот», который не может принадлежать никому другому, кроме Махлая, как он убежден. Однако сам он в недавнем интервью опровергал, что ТоАЗ принадлежит ему. По его версии, ТоАЗом владеют офшоры, а сам Махлай лишь представляет интересы этих офшоров. Так чей же «Тольяттиазот»? Конечно, все мы понимаем, что Махлаю не выгодно признаваться в том, что он является бенефициаром завода, потому что тогда ему придется признавать еще очень многое, за что предусмотрена уголовная ответственность. Вот и ответ. Ну а кроме того, сам Махлай, с 1994 года проживающий в Америке и являющийся гражданином США, ведет на заводе разорительную и деструктивную деятельность, не обеспечивая промышленной безопасности, выкачивая из него практически все финансовые ресурсы в свои офшоры. В этом ему содействуют его ставленники на заводе – Межеедов, Казачков, Неплюев, и до недавних пор Чабров. Не так поступают настоящие хозяева. Именно Махлай-то и является по сути чужим на российском предприятии.

В целом же все содержание рассматриваемых публикаций представляет собой довольно примитивный креатив. То, в чем обвиняется сам Махлай, в заказанной им pr-кампании зеркальным образом перекладывается на других. Опровергаются очевидные вещи и доказываются абсурдные.

Так, например, утверждается, что, желая заполучить «Тольяттиазот», «Уралхим» решил обанкротить связанное с ним ООО «Томет», имеющее перед ТоАЗом значительную кредиторскую задолженность. Но документы, в том числе, судебные, объективно указывают на то, что инициатором банкротства «Томета» еще в начале 2020 года стал «Тольяттиазот», когда стал регулярно публиковать объявления о предстоящем банкротстве «Томета», а в сентябре 2020 года и подал соответствующий судебный иск. Таким образом владельцы ТоАЗа и «Томета» Махлаи и их соучастники пытались уклониться от возмещения ущерба, осуществить банкротство «Томета» по собственному сценарию, перепрятав деньги и активы. Но задумка провалилась, и сейчас на «Томете» продолжается производство под руководством арбитражного управляющего Анатолия Селищева, назначенного судом.

Стремясь сделать так, чтобы на все эти публикации обратили внимание высшие лица государства (и, видимо, встали на защиту проворовавшихся беглых хозяев ТоАЗа), авторы приводят недавнюю громкую цитату президента России Владимира Путина: «Кто обзывается, тот сам так называется». Но Махлаю и его защитникам полезнее припомнить другое недавнее высказывание президента России, куда больше подходящее к Махлаям и их мафиозному правлению на ТоАЗе: «Где деньги? Известно где – в офшорах. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое – выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме».

Вот таким образом Сергей Махлай, скрывающийся за рубежом и осужденный по уголовному делу, с помощью развязанной им в СМИ клеветнической кампании пытается представить себя невинно пострадавшим от рук российского правосудия. Однако сочиненная воспаленным воображением его пиарщиков ложь противоречит реальным фактам, логике и здравому смыслу, а используемая оскорбительная риторика в адрес государственных должностных лиц позволяет сделать однозначный вывод о враждебной настроенности Махлая по отношению к России и ее государственным институтам. Эффект от этих усилий может стать обратным, и вряд ли остановит ход расследования многочисленных уголовных дел, в которых фигурируют владельцы «Тольяттиазота» и их соратники.