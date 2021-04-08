Опрос: Главные провалы Путина – коррупция, "олигархи" и уровень жизни

«Левада-Центр»* провел опрос о достижениях и провалах президента России Владимира Путина за время его нахождения у власти (более 21 года). Респондентам задавали два соответствующих вопроса с просьбой назвать успехи и неудачи лидера. Среди россиян преобладает мнение, что Путин навел порядок в стране, укрепил армию и безопасность, но при этом провалил борьбу с коррупцией и «олигархами», а также не сумел добиться повышения уровня жизни населения.

Чтобы сравнивать степень успеха/неудачи президента исследователи вычитают из доли людей, назвавших показатель «достижением» долю респондентов, решивших, что это скорее «неудача». Таким образом, отрицательные величины относятся к области неудач, а положительные — к успехам, объясняет директор «Левада-Центра» Лев Гудков в своей колонке для VTimes. Например, пункт «решение чеченской проблемы» 34% ответивших назвали успехом, а 5% — неудачей, поэтому общий результата проблемы 35 - 5 = 29.

Так, среди главных достижений Путина россияне выделяют повышение боеспособности армии — 34% (38 - 4), чеченский вопрос — 29%, устранение угрозы терроризма — 26% (32 - 6), укрепление международных позиций — 18% (24 - 6) и «наведение порядка в стране», а также политическую стабильность — 15% (28 - 13).

Среди ключевых провалов президента Путина называются такие проблемы, как ограничение влияния «олигархов» (11 - 34 = -23), борьба с коррупцией (20 - 38 = -18), повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (21 - 39 = -18).

Остальные вопросы, которые называют россияне в основном колеблются около нуля, так как примерно равные доли людей относят их в успехи и достижения главы государства. Среди них, например, защита демократии и гражданских свобод (9 - 12 = -3), налаживание отношений с Западом (12 - 15 = -3), создание благоприятной для бизнеса атмосферы (12 - 13 = -1), экономическое развитие страны (25 - 28 = -3) и рост уровня оптимизма (14 - 16 = -2).

Лев Гудков отмечает, что россияне продолжают мыслить о России как «великой державе», отдавая предпочтения в пользу таких факторов как большая территория и сильная армия. Эксперт отмечает, что на проблемы с уровнем жизни россияне в «нулевые» обращали все меньше внимания (показатель упал с 21% до 13%), но после кризиса 2014-2015 годов он вырос до 39%.

Он также обращает внимание, что восприятие успехов и неудач сильно зависит от каналов получения информации. «ТВ, радио, пресса с большими тиражами, давно превратились в часть мощной индустрии пропаганды», — пишет Гудков, поясняя, что там почти полностью опускают неудачи и все время пишут лишь об «отфильтрованных» успехах, в то время как в интернете есть разная информация, а иногда негативное восприятие личности президента преобладает.

«По многим значимым вопросам и аспектам событий оценки Путина среди телезрителей и подписчиков телеграм-каналов не просто расходятся, а прямо противоположны», — поясняет социолог. Например, уровень жизни зрители ТВ относят к успехам в 29% случаев и к неудачам в 33%, а в Telegram-канала — 11% против 54% соответственно.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».