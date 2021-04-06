Новость о дефиците сахара заставила Гудкова вспомнить советский анекдот

Политик Дмитрий Гудков с иронией отреагировал на попытку Минсельхоза распределять объемы поставок сахара.

В конце прошлого года правительство стабилизировало цены на сахар и подсолнечное масло. Сделано это было для того, чтобы успокоить население, возмущенное быстрым ростом цен на продукты. Но экономисты тогда в один голос стали заявлять, что ничем хорошим это не закончится и приведет к дефициту.

22 марта правительство пролонгировало соглашение о стабилизации цен до 1 июня для сахара и до 1 октября для подсолнечного масла. И стало понятно, что дефицит ближе, чем казался.

Поэтому информация «Известий» о том, что Минсельхоз вместе с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара, уже никого не удивила. У каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице.

– Участники рынка сахара работают с ритейлом как напрямую, так и через посредников, – пояснили «Известиям» в Минсельхозе. – При этом все участвующие в соглашении о стабилизации цен сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети.

– Хорошие анекдоты не стареют. Особенно если они советские, а мы живем при Путине, – с иронией встретил эту новость в своем Instagram политик Дмитрий Гудков.

«Армянское радио» спросили, что будет, если в Сахаре ввести Госплан. «Армянское радио» ответило: «Сначала ничего, а потом начнется дефицит песка».

Так что спички нам теперь тоже стоит прикупить, кстати, – добавил Гудков.