Обещанного полгода ждут

Новой команде управленцев ТОМЕТа понадобилось больше шести месяцев, чтобы хоть как-то (хоть как-то!) запустить работу некогда успешного предприятия.

Арбитражный управляющий расположенного в городе Тольятти химического завода «ТОМЕТ» с гордостью сообщил о запуске агрегата по производству метанола, полгода назад выведенного из строя. Стоит отметить, что завод стабильно и успешно работал до начала процедуры принудительного банкротства и назначения одного из худших в России конкурсных управляющих.

Напомним, что успешно работавший до осени прошлого года химический завод был втянут «Уралхимом» в корпоративный конфликт с «Тольяттиазотом». В частности, «Уралхим» инициировал процедуру банкротства ТОМЕТа, взыскав с него в свою пользу больше 10 млрд рублей. При этом никаких непогашенных обязательств перед «Уралхимом» на тот момент за ТОМЕТом не числилось, а претензии «Уралхима» были связаны совсем с другим юридическим лицом – «Тольяттиазотом», тяжбу за который эта компания ведет на протяжении уже более десяти лет.

В октябре 2020 года «Уралхим» с помощью судебных приставов заблокировал счета ТОМЕТа, полностью парализовав производственный процесс. В результате завод, выпускавший до этого пятую часть всего российского метанола, был вынужден прекратить работу.

Спустя некоторое время после введения процедуры наблюдения, на обоих метанольных агрегатах ТОМЕТа произошли аварии. Это неудивительно, учитывая, что агрегаты были оперативно остановлены в связи с нехваткой ресурсов из-за блокировки счетов, а процедуры остановки и запуска агрегатов на химических производствах считаются наиболее опасными. И если первый агрегат удалось вернуть в строй достаточно оперативно, то второй починили только в марте 2021 года – в результате дезорганизации нормальной работы завода и блокировки его счетов агрегат полгода провел в вынужденном простое.

Причиной столь долгой паузы многие называют неспособность ставленника «Уралхима» – конкурсного управляющего Анатолия Селищева организовать работу квалифицированных специалистов, способных справиться с ремонтом агрегата в более сжатые сроки. Косвенно в пользу такого вывода свидетельствует, например, квалификация Селищева. По данным СМИ, господин Селищев занимает 4595-е из 4632 мест в рейтинге арбитражных управляющих Федеральной налоговой службы РФ. А его суммарный балл, отражающий эффективность работы, составляет 1,30 из 2100 возможных. Ни одна из процедур банкротства, которые он проводил, не закончилась оздоровлением должника, в подавляющем большинстве процедур требования кредиторов не были удовлетворены, а в некоторых осталась невыплаченной и заработная плата работникам И, несмотря на все это, компания «Уралхим» настаивала на кандидатуре именно Селищева и смогла добиться от суда его назначения. На вопрос, чем был обусловлен выбор Уралхимом именно Селищева, представители «Уралхима» в судебном заседании не ответили.

Впрочем, выбор неудивителен, ведь Селищев с лихвой оправдывает «кредит доверия» Уралхима, обеспечивая ему полное отсутствие иных кредиторов в деле. До настоящего времени благодаря игнорированию Селищевым требования суда о предоставлении позиции по заявленным кредиторами требованиям ни один из кредиторов не смог включить свои требования в реестр, а судебные заседания многократно откладываются.

В заседании 31 марта по рассмотрению требования «Тольяттиазота» суд даже наложил на конкурсного управляющего штраф в размере 10 тыс. рублей за неуважение к суду, выразившееся в непредставлении отзыва, несмотря на многократные требования суда.

Однако штраф Селищеву точно не страшен, поскольку 1 апреля он провел «собрание» кредиторов, в повестке которого был вопрос об увеличении размера его вознаграждения. Уралхим как единственный кредитор, включенный в реестр, проголосовал за увеличение гонорара Селищева с 30 до 350 тысяч рублей.

К решениям суда в деле ТОМЕТа вообще есть очень много вопросов – так, «Тольяттиазоту» было отказано в ознакомлении с материалами дела в электронном виде, а о дате ознакомления непосредственно в суде представителей химического комбината уведомить почему-то забыли.

До своего банкротства ТОМЕТ входил в пятерку лидеров метанольного производства страны и в число крупнейших налогоплательщиков Самарской области. К сожалению, история с принудительным банкротством, огромные долги, вмененные компании судом, а также низкая квалификация новых управляющих производством говорят о том, что новых поступлений в бюджет регион увидит не скоро. И это не первый такой случай для предприятий, управляемых «Уралхимом».

Источник: infox.ru