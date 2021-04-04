"Слишком много насилия": Папа Римский призвал остановить новую гонку вооружений

Мировое сообщество должно отказаться от «менталитета войны», прекратив наращивание вооружений и войны в Сирии и в Украине, считает Папа Римский Франциск, выступивший с речью в соборе Святого Петра в честь церковного праздника Воскресения Христа.

«Слишком много насилия сохраняется в мире! Господи, ты — наш мир, помоги победить менталитет войны», — приводит ТАСС слова понтифика. Он выразил надежду на дальнейший мир в Нагорном Карабахе, а также на юго-востоке Украины, где в последние дни происходит эскалация конфликта в связи с убийствами украинских военнослужащих и предполагаемым наращиванием боевого контингента России на западной границе.

«Внуши всем правительствам мира остановить новую гонку вооружений. Христос, дай мир возлюбленной и измученной Сирии, где миллионы людей живут в негуманных условиях», — продолжил Франциск, отдельно отметив конфликты в Йемене, Ливии и на Ближнем Востоке. Упомянул он и Мьянму, где народ «борется за демократию», противостоя захватившей власть военной хунте.

Папа Римский также много говорил о пандемии коронавируса, подчеркнув, что она не закончилась, а «идет еще в полную силу», сопровождаемая экономическим и социальными кризисами, чей эффект в особенности ощущают на себе бедные слои населения. На этом фоне он назвал «возмутительным» наращивание вооружений.

Также понтифик сказал, что Воскресение Христова является символом надежды для всех людей, страдающих от пандемии и переживающих необходимость изолироваться от родных и близких: «Нам всем нужны реальные отношения с другими людьми, а не виртуальные, особенно в возрасте, когда формируется личность», — уверен он.