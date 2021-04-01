В Москве у здания Госдумы задержали эко-активистку в костюме рыжего кота

Активистка партии «Зеленая альтернатива» Алиса Голуенко была задержана в костюме рыжего кота около здания Госдумы во время «первоапрельского субботника». Так в партии назвали акцию по сметанию пыли с забора законотворческой институции.

«Мы, как и планировали, показали, что все парламентские партии уже давно всем надоели. Это политические субстанции, покрытые толстым слоем нафталина и пыли, которую мы символически смахнули», — объясняют задумку в сообществе «Зеленой альтернативы».

Активистку доставили в отдел полиции для установления личности и отпустили без составления протокола.