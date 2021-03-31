"Объективные обстоятельства" дела Навального и запрет пикетов Соболь. Новости к утру 31 марта

Пресс-служба Кремля сообщила о разговоре президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Уточняется, что во время беседы Путин рассказал в том числе об «объективных обстоятельствах дела», по которому оппозиционер Алексей Навальный подвергается уголовному преследованию. Подробности этих обстоятельств не сообщаются.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил в эфире Первого канала в шоу «Док-ток», что воспользовался прививкой от коронавируса, но не уточнил, какую именно вакцину выбрал, пишет «Интерфакс».

Также министр уточнил, что на текущий момент более 250 тысяч человек лечатся от коронавируса дома, а более 100 тысяч — в стационарах.

Роспотребнадзор тем временем делится прогнозами по ожиданию «третьей волны» коронавируса в России. Замдиректор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отмечает, что нынешние показатели и так довольно высокие, хотя и не 30 тысяч, как на декабрьском пике, но ожидать весной нового пика не стоит. Вероятно, новый ощутимый прирост по заболеваемости произойдет осенью.

При этом речь идет не о третей волне. Эксперт утверждает, что в России до сих пор идет продолжение первой волны.

Сейчас же Россия находится в стадии стабилизации эпидемии, на которой необходимо соблюдать все меры защиты.

Префектура ЦАО Москвы отказала команде Любови Соболь в проведении пикетов в поддержку политика на грядущих выборах в Госдуму, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу штаба Ольгу Ключникову.

Была запланирована серия встреч с избирателями около роллапов с лозунгом «Голос против “Единой России”» и портретом Соболь.

В Москве ликвидировали мытищинского стрелка, который стрелял по полицейским из своего частного дома в поселке Вешки. В результате силовики выстрелили в здание из гранатомета. После в доме был найден труп 61-летнего стрелка.