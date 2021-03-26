"Зло, которым занимаемся мы": полицейский назвал коррупцию важной частью своей работы

В ходе выступления на телеканале «Брянская губерния» начальник УМВД Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов назвал коррупцию важной частью своей работы.

Интервью записали еще в конце прошлого года, однако внимание на него обратили только сейчас. Фрагмент интервью опубликовали различные телеграм-каналы.

«Хочется отметить, что коррупция – это важная составляющая нашей работы. Но далеко не единственная. В то же время это зло, которым мы занимаемся совместно с прокуратурой, Следственным комитетом, ФСБ. Силовую поддержку нам оказывает Росгвардия. И на сегодняшний день, по сути, это ключевой приоритет в работе правоохранительных органов», – рассказал Толкунов.

Оговорка генерал-майора превратились в повод для насмешек в соцсетях.

Ранее, Sobesednik.ru рассказал, что россияне считают коррупцию одной из главных проблем в стране.

Каверин Дмитрий