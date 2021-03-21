"Почта Банк": Носить пенсионерку на носилках было "абсурдно и негуманно"

Представители «Почта Банка» уверяют, что вовсе не вынуждали родственников лежачей пенсионерки приводить женщину в отделение ради разблокировки её карты, и упрекают их в «негуманном» отношении к пенсионерке, передают РИА Новости. Родные женщины, наоборот, винят в «негуманности» банк.

Ранее Сеть возмутил ролик, на котором пенсионерку, не способную передвигаться самостоятельно, приносят в отделение кредитной организации в городе Энгельс Саратовской области на носилках.

Как пояснили в пресс-службе банка, родным женщины предложили обратиться в отделение самостоятельно, предварительно оформив нотариальную доверенность (нотариуса обычно можно вызвать на дом), либо же установить на телефон пенсионерки мобильное приложение, которое содержит всю необходимую информацию. Способ разблокировки, которым воспользовались родственники в «Почта Банке», осуждают: «Считаем эту ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны ее родственников. Мы сожалеем, что возникла описанная ситуация, мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее издание «Вольск.ру» сообщило, что «негуманно» себя повел как раз сам банк, который, если верить словам зятя женщины Игоря Мешкова, отказался прислать к пенсионерке своего сотрудника, хотя они обычно предоставляют такую услугу. «Приставы заблокировали карту, на которую приходят пенсионные выплаты. Теща осталась без средств к существованию, нужно было взять справку, что именно на эту карту поступает пенсия. Заблокировали карту по судебному приказу из-за долга её сына, который погиб пять лет назад. Оказалось, что у него был непогашенный кредит», — пояснил он. Мужчина пожаловался, что нести пенсионерку с пятого этажа по лестнице было тяжело, так как носилки с трудом проходили по ширине.

Для транспортировки женщины от дома Центр социального обслуживания Энгельсского района даже выделил спецтранспорт, пишет издание. Утверждается, что в отделении не работала кнопка вызова для инвалидов. «Такого скотского отношения я давно не встречал», — обратился Мешков к сотрудникам «Почта Банка» на видео.