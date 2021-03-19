Пострадавшие при ЧП в Химках получат от 100 до 500 тысяч, семьи жертв – по 1 млн

Близкие погибших при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках получат помощь в размере миллиона рублей.

Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, передает «360».

«За погибшего в результате взрыва семьям будет выплачен 1 млн рублей, 500 тысяч рублей будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч рублей – при повреждениях средней тяжести», – сказала Фаевская. Кроме того, по словам чиновницы, по 100 тысяч получат жильцы дома, получившие легкие травмы.

Напомним, ЧП в Химках случилось сегодня утром. В девятиэтажном доме на улице Зеленая в Химках произошел взрыв, погибли три человека, в том числе ребенок, семеро пострадали.

СК возбудил уголовное дело. Причиной взрыва, предположительно, стал бытовой газ.