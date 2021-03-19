Габышев, объявивший новый "поход на Москву", признан невменяемым повторно

Экспертиза снова признала невменяемым шамана Александра Габышева, который в марте планировал начать поход на Кремль.

«По результатам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Якутском психоневрологическом диспансере, шаман Александр Габышев признан невменяемым», – цитирует «Интерфакс» координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Он уточнил, что экспертиза проводилась в рамках уголовного дела о применении насилия к сотруднику Росгвардии (статья 318 УК РФ), которое СК возбудил в феврале. Речь в нем идет о насилии по отношению к правоохранителю, который приехал к Габышеву домой, чтобы доставить его в стационар психдиспансера, пояснял ранее правозащитник.

Напомним, в марте 2019 года Габышев отправился из Якутии в Москву в «поход на Владимира Путина», чтобы «изгнать» президента, однако осенью того же года против шамана завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Габышева неоднократно задерживали, государственная экспертиза признала его невменяемым. В мае прошлого года Габышева принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер, где он находился до 22 июля.

В январе этого года шаман вновь объявил о «походе» на столицу, который должен начаться в марте. После этого его опять увезли в психиатрический диспансер.