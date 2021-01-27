Шамана Габышева вновь госпитализировали в психдиспансер с полицией

В Якутске полицейские увезли в психиатрический диспансер шамана Александра Габышева. Ранее Габышев заявлял, что в марте планирует возобновить поход на Москву с целью «изгнать дух Владимира Путина с Красной площади».

О том, что противник Путина вновь доставлен в медучреждение, «Интерфакс» пишет со ссылкой на «Правозащиту Открытки». Руководитель организации Алексей Прянишников предположил, что Габышева могли увезти из-за того, что он не отмечался в диспансере.

«Возможно, это могли использовать как повод. Но реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода. Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом», — говорит Прянишников.