В Кремль на белом коне: соратник шамана Габышева раскрыл детали нового похода "на Москву"

Якутский шаман Александр Габышев, который уже дважды выходил в пеший протестный поход из Якутска в Москву, снова собирается в дорогу – на белом коне, а его соратники пойдут за ним пешком. Наученный горьким опытом предыдущих неудач, Саша-шаман отказывается от интервью. С «Собеседником» пообщался его представитель, правозащитник Алексей Прянишников.

– Шаман понимает, что ему опять не дадут далеко уйти?

– Да, он считает, это цена за его позицию. Говорит, что к лишениям готов и не сильно-то их боится. Следователь уже предупредил, что скоро будет возобновлять следственные действия – это совпало с тем, что Саша начал проявлять свою активность. Цель – не дать ему выйти. Хотя он имеет на это право. В его высказываниях нет даже никаких намеков на экстремизм, и он не находится ни под какой из мер пресечения, он свободный человек, имеет право ходить, куда хочет.

– Какой план у шамана?

– Обозначил, что пойдет весной. Маршрут – тот же, что и раньше, с акцентом на «места силы» – Алтай, какие-то точки в Сибири.

– А почему на коне? Он у него есть?

– Найдет, с этим проблем нет.

– Какая цель этого путешествия? Въехать в Кремль на белом коне?

– Как он говорит, объединить всех свободных людей.

– Он извлек уроки из прошлых походов, один из которых закончился уголовным делом, второй – психушкой?

– А там и нечего было извлекать. Его высказывания всегда были аккуратными и не содержали экстремистских призывов, это все вольная трактовка. Он говорил, что идет изгонять демона. На самом деле он очень добрый, миролюбивый человек, который призывает всех прощать, даже силовиков, которые его не раз задерживали.

– Много на этот раз у него сторонников собирается?

– В республике, в соседних регионах он довольно популярен. Обстановка располагает – низкий уровень жизни, много проблем. Этим объясняется поддержка его походов. И поэтому его считают опасным.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2021 под заголовком «В Кремль на белом коне».