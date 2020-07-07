"Это карательная психиатрия": Адвокат Габышева счел его политзаключенным

Якут Александр Габышев, который прославился своим походом в Кремль, ожидает повторной психиатрической экспертизы.

Защита настаивает, что дело якутского шамана Александра Габышева политически мотивировано.

– В настоящее время Верховным судом республики Якутия рассматривается наша апелляционная жалоба на решение о недобровольной госпитализации Габышева, которое было принято по иску психдиспансера, – рассказал «Собеседнику» адвокат Алексей Прянишников. – Параллельно мы заказали у независимого психиатра заключение о состоянии Александра Габышева. Мы считаем, что диагноз ему поставлен некорректно, не в соответствии с международной классификацией болезней, его симптомы определены неверно. Но даже если и предположить, что диагноз выставлен корректно, то он все равно не предполагает недобровольной госпитализации. Никакой угрозы для себя или окружающих Габышев не представляет.

Суд рассмотрел доводы защиты и назначил повторную экспертизу. Правда, на изменение врачебных выводов рассчитвать не приходится.

– Мы ходатайствовали о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы в другом лечебном учреждении, – продолжает Прянишников. – Но суд посчитал, что это будет делать диспансер. То есть, они будут перепроверять свои же собственные выводы! Можно заранее догадаться, каким будет результат.

Между тем адвокат и сторонники шамана уверены, что медицина здесь вообще не при чем.

– Все эти действия направлены на изоляцию Александра Габышева, просто чтобы прекратить его поход, – добавляет Прянишников. – Без всякого преувеличения это – политически мотивированнее преследование, что, собственно говоря, на прошлой неделе подтвердил международный правозащитный центр «Мемориал», который пришел к выводу, что Габышев является политзаключенным. Сейчас шаман содержится в психиатричяеской клинике, в палате на 10-12 человек, их даже не выводят на прогулки, окна закупорены. В этом во всем, конечно, прослеживаются элементы карательной психиатрии.