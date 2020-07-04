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Адвокат: шамана Габышева "лечат" препаратами, не соответствующими его диагнозу

Политика
19:32, 04 июля 2020

Адвокат: шамана Габышева "лечат" препаратами, не соответствующими его диагнозу
Александр Габышев / Фото: скриншот Youtube
Александр Габышев / Фото: скриншот Youtube

Якутский шаман-воин Александр Габышев находится в психиатрической больнице на протяжении уже примерно двух месяцев.

Адвокат Александр Прянишников рассказал «Собеседнику», что случилось с якутским шаманом, который шел в Москву «изгонять дьявола» из Путина.

– Александр Габышев сейчас содержится в психиатрической клинике, в палате на 10-12 человек. Один из пациентов, который с ним находится, уже пытался на него напасть, кидался в него вещами, обзывался, вызывал на агрессию. Такие странные инциденты накануне врачебной комиссии и рассмотрения дела в суде довольно подозрительны, поскольку главный довод его нахождения в больнице – что он опасен для окружающих. Если бы удалось вызвать его на агрессию, это был бы повод его и дальше не выпускать. 

Ему дают нейролептик – препарат для лечения шизофрении, что никак не соответствует даже тому диагнозу, который они сами же и поставили. От этого препарата у Габышева сонливость, вялость, какое-то время была отечность. Сейчас отеки сошли, и он очень сильно осунулся, говорит и передвигается медленно. Сознание вроде ясное, но воздействие препаратов все равно сказывается на нем. Человек находится на лечении уже около двух месяцев, но даже визуальных улучшений не наблюдается, даже наоборот.

Александр жалуется, что мужскую часть не выводят на прогулки, не хватает воздуха, окна наглухо закрыты, очень душно. В общем, условия чудовищные: перенаселенные палаты, закрытый режим. Связи он, по сути, лишен, телефон у него забрали, и общаться с ним можно лишь, позвонив на общий номер: его могут пригласить, а могут не пригласить. Свидания с адвокатом разрешают редко, ссылаясь на удобный сейчас повод – карантин. Он, конечно, старается держаться, но признает, что не хватает свободы и не хватает воздуха.

В общем, ситуация довольно сложная, не зря «Мемориал» признал его политическим заключенным.

Рубрика: Политика

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Александр Габышев / Фото: скриншот Youtube

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