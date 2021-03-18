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Полиция ищет снайпера для работы на массовых мероприятиях в Москве

Общество
17:19, 18 марта 2021

Полиция ищет снайпера для работы на массовых мероприятиях в Москве
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

2 специальный полк полиции ГУ МВД по Москве опубликовал вакансию «Полицейский (снайпер)» на популярном сервисе объявлений Headhunter, обнаружил Sobesednik.ru.

Объявление размещено 17 марта. В графе «Обязанности» указаны охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий в столице. Также соискатель на должность должен быть готов к силовой поддержке следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В объявлении указаны всего три требования к кандидату: обязательная служба в вооруженных силах, хорошее состояние здоровья и образование не ниже среднего. Никакого опыта работы от кандидата не требуется.

За работу снайперу будут платить от 55 до 65 тысяч рублей на руки. Также ему полагаются премии от 10 тысяч рублей, ежегодный отпуск до 57 суток, а также начисление пенсии по достижению 50-летнего возраста или 20-летнего стажа работы.

Кроме того, сотрудник МВД может получить компенсацию за съем жилья от 15 тысяч рублей, полный социальный пакет, путевки в дома отдыха и санатории МВД РФ и бесплатный проезд в общественном транспорте столицы.

«Сотрудники, имеющие стаж в ОВД не менее 10 лет в календарном исчислении, имеют право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с ФЗ №247», – говорится в объявлении.

Объявление размещено аккаунтом 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве, название которого отмечено галочкой.

По словам представителя Headhunter, это означает, что он прошел проверку и верифицирован на сайте.

«Эта организация действительно пришла на сайт искать сотрудников и действительно существует. Чтобы проверить это, наши специалисты проводят процедуру идентификации компании», – подчеркнул представитель сайта.

В описании аккаунта 2 полка МВД указано, что это подразделение занимается обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении различных массовых мероприятий, а также как резерв оперативного реагирования при возникновении групповых нарушениях общественного порядка.

С января 2018 года полком командует подполковник полиции Андрей Полянский.

Именно сотрудники 2 специального полка полиции (также называемого оперативным) принимали участие в жестком разгоне несогласованных акций сторонников Алексея Навального. Журналисты также обращали внимание, что полицейские в нарушении федерального закона заклеивали свои жетоны.

Sobesednik.ru направил запрос в пресс-службу ГУ МВД Москвы.

Рубрика: Общество

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