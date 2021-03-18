Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств

Фото: Global Look Press

"Злокачественная фигня": Пархоменко и Смирнов – об "островках для журналистов" на митингах
Фото: depositphotos

РКН приносит "Твиттер" в жертву "ВКонтакте"
Скриншот с видео на YouTube

Не только РПЦ. Чьи голоса не слышны при обсуждении закона о суррогатном материнстве?
Олег Матыцин // фото: Global Look Press

Министра – на мыло! Почему заговорили об отставке Олега Матыцина?
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Полиция ищет снайпера для работы на массовых мероприятиях в Москве
"Говорю без иронии и без шуток": Путин лично ответил Байдену
Зимний "дворец для Путина": в резиденции "Ачипсе" нашлись рояль как у царя и урны по 76 тысяч рублей

Новости дня

18 марта, четверг

[18:14]Установку памятника Кобзону в центре столицы одобрили после года обсуждений
[17:42]"Время его не пощадило": Медведев дал свою оценку словам Байдена о Путине
[17:20]Глава Федерации легкой атлетики Таджикистана дисквалифицирован за допинг
[16:46]"Мы его вылечим": Кадыров отреагировал на скандальные заявления президента США о Путине
[16:02]Депутата Мосгордумы оштрафовали на 300 тысяч за "организацию" акции 23 января
[15:26]Фургалу не дают общаться с адвокатами и обелить своё имя от нападок в СМИ
[14:07]Состоялась онлайн-премьера "Лиги справедливости Зака Снайдера"
[13:30]Кремль о словах Байдена, что Путин – "убийца": "Очень плохие высказывания"
[13:04]"Нарастает изоляционизм": Лишь 29% россиян считают Россию европейской страной
[12:22]Гильдия риэлторов предложила Мишустину ввести льготную ипотеку на вторичное жилье
[12:19]"Не мешайте царствовать и править": Глава Колымы ответил Байдену в стихах
[11:34]Джокович надеется, Надаль и Федерер продолжат играть: "Мы должны мерить себя как-то"
[10:56]Андрей Кураев призвал отказаться от Интернета и сериалов на время Великого поста
[10:40]"Альфа-банк" пообещал выплатить 1 млн за помощь в поимке телефонных мошенников
[09:53]Чиновник поразился, что люди не хотят работать за 15 тысяч. Сам он получает 82
[09:25]КС проверит законность приравнивания серии одиночных пикетов к митингу
[08:48]Власти ждут данных и санкций, у Амнисти ищут совесть. Главное к 18 марта

17 марта, среда

[17:58]Россия выделит 1,3 млрд на помощь Никарагуа. При покупке ПАЗов ВАЗы в подарок
[17:25]Депутат Мосгордумы: 375 млн уплыли из бюджета вместе с "автобусами-амфибиями"
[16:38]США усиливают секторальные санкции против России из-за отравления Навального
[16:05]Володин и Ходорковский высказались о словах Байдена, что Путин – "убийца"
[15:28]Байден публично признал, что считает Владимира Путина "убийцей"
[14:51]Собянин поздравит ветеранов карпаччо, ананасами и икрой. Набор стоит 4 тысячи
[14:18]За "унижение достоинства ветерана" в России будут давать до 5 лет колонии
[13:47]Узбекистан и Ямайка получили бесплатную вакцину. COVAX уже раздала 29 млн доз
[12:40]Эксперт предрек конец российской пилотируемой космонавтике после 2025 года
[11:46]Twitter рассказал "МБХ Медиа", что Роскомнадзор требует заблокировать их аккаунт
[11:10]Счетная палата дала отрицательный отзыв на закон о просветительской деятельности
[10:35]63% россиян не знают, что посоветовать Путину. Остальные говорят о пенсии и казни
[09:53]США планируют санкции против РФ за вмешательство в выборы. Россия всё отрицает

16 марта, вторник

[18:13]Mattel создала вторую в истории куклу Barbie-космонавта – первой была Терешкова
[17:52]Ройзман сообщил о составлении на него протоколов за акции в условиях "режима ЧП"
[17:52]Крупнейший поставщик сахара в России поднял цены на "сладкий яд" на 78%
[17:04]Тина Тернер в посвященном ей фильме Sky News объявила о завершении карьеры
[16:26]Россияне назвали комфортную сумму ежемесячного кредитного платежа
[16:16]Законопроект о просветительской деятельности принят Госдумой в третьем чтении
[15:32]В Калининградской области идут съемки фильма об учредительнице "Дома с маяком"
[15:15]Школьник-хакер сломал карьеру своей учительнице, опубликовав видео ее стриптиза
[14:22]Названы вкладчики, у которых банки смогут забрать деньги без суда и следствия
[14:16]Во время весеннего паводка под Москвой может подтопить 158 населенных пунктов

Фото: depositphotos
Вот же, блин! Рецепт разноцветного угощения на Масленицу
Фото: depositphotos
Летим в Грузию: как попасть и кого пускают
Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
Президент России и президент Монголии в настоящее время // фото: Global Look Press
100 лет в обед: появление НЭПа и вечный Керзон
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
sobesednik logo

Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств

Общество
16:41, 18 марта 2021

Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств
Олег Макаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube
Олег Макаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube

Краснодарские силовики предъявили серьезные претензии к «авторитетному» кубанскому бизнесмену Олегу Макаревичу, которого называют самым богатым человеком Кубани. Он и его семья являются владельцами десятков компаний в ритейле, мусоропереработке, похоронном бизнесе с годовым оборотом в миллиарды рублей. 

Как пишут кубанские СМИ, Макаревич – типичный представитель «девяностых», который всегда вел свой бизнес соответствующими методами. Это его силовые методы захвата земель спровоцировали знаменитый «тракторный марш», когда колонна разоренных кубанских фермеров едва не дошла до Москвы. Впрочем, до сих пор Макаревичу успешно удавалось избежать тюрьмы. Видимо, спасала дружба и деловые отношения с председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым. Но после его отставки бизнес-империя Макаревича стала объектом пристального внимания налоговиков, прокуратуры и Следственного комитета. 

10 марта по бизнесу Макаревича был нанесен очередной удар. Московские чекисты задержали председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака. Судью вывели из кабинета в наручниках. Следователи вменяют ему получение взятки в 2,5 млн. рублей. Примечательно, что именно в этом суде были приняты положительные решения в интересах Макаревича (одно из постановлений суда касалось отмены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении его жены). Сам Геннадий Байрак считается приближенным бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, которого СМИ неоднократно называли «покровителем» последнего кубанского олигарха.

Судьи в законе

В феврале 2019 года с поста председателя Краснодарского краевого суда ушел Александр Чернов, который творил правосудие на Кубани аж с 1994 года. В СМИ его называли якобы «покровителем» Макаревича. С его отставкой бизнес-империя Макаревича начала сыпаться под ударами силовиков. В течение года Макаревич стал фигурантом 7 уголовных дел, ни одно из которых, к слову, еще не дошло до суда. На фоне такой нерасторопности следователей,  зампредседателем Четвертого кассационного суда был назначен Яков Волков, под руководством которого этот суд стал присуждать Макаревичу одну юридическую победу над другой.

Статус покровителя мутных бизнес-схем Макаревича закрепился за Яковом Волковым, когда он еще был зампредседателем Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Так, в апреле 2019 года Волков принял совершенно неожиданное решение по иску краевого департамента имущественных отношений к компании Макаревича «Советская Кубань», которая обвинялась в незаконном обогащении на 300 млн рублей.

Суть дела заслуживает отдельного описания. Почти 10 лет назад краевая администрация расторгла с «Советской Кубанью» договор аренды участков общей площадью 1400 гектаров. В 2012 г. тот факт, что компания Макаревича больше не является арендатором этих государственных земель, был подтвержден в судебном порядке. Однако «Советская Кубань» несколько лет продолжала выращивать урожай на краевых землях. В январе 2019 г. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляцию «Советской Кубани», согласился с выводами краевого арбитража, снизив, впрочем, сумму предполагаемого незаконного обогащения в два раза, поскольку в изначальных расчетах не были учтены расходы на производство. В апреле 2019 г. дело дошло до кассации в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Дело попало в руки Якова Волкова, и тут-то грянула сенсация: кассационная инстанция неожиданно отменила решения обоих нижестоящих судов и отправила дело на новое рассмотрение в Арбитраж Краснодарского края. Таким образом, компания Макаревича в очередной раз ушла от многомиллионного наказания. 

Поддержка Волкову в переходе на новую должность, таким образом, оказалась верным ходом. Даже после ухода с должности зампредседателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Волков сохранил дружбу с бывшими коллегами. Вполне вероятно, что он может влиять на исход любого дела, которое рассматривается в кубанском арбитраже. При этом, будучи зампредседателя 4 кассационного суда, Яков Волков может контролировать решения судов общей юрисдикции. Даже если решения и будут вынесены не в интересах Макаревича и его бизнес-империи, их всегда можно отменить в суде вышестоящей инстанции. 

Видимо, судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара, принимая решения об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении супруги Макаревича, не опасались, что в вышестоящих инстанциях их решения могут быть отменены, поскольку Яков Волков мог вполне гарантировать законность вынесенных решений.     

12 миллиардов невыплаченных налогов и легализация денежных средств

Как следует из решения Советского районного суда (есть в распоряжении редакции), в апреле 2013 года краснодарские налоговики установили, что ООО «Металлглавснаб» Олега Макаревича в 2009-2011 гг. «неправомерно предъявило к вычету НДС в размере 52 747626 рублей, а также необоснованно завысило расходы, чем не исчислила налог на прибыль в сумме 294 673 609 рублей». Только по этому эпизоду компания Макаревича не перечислила в бюджет более 347 миллионов рублей.  

В рамках этого уголовного дела следствие раскрыло механизм легализации черного нала, которым, по всей видимости, Макаревич пользовался регулярно. Было установлено, что Макаревич на деньги подконтрольного ему ООО СК «Октябрь» приобрел три земельных участка в Динском районе Кубани, которые оформил на подставное лицо. Им оказался Алексей Будилов 1976 года рождения. В ходе обыска следователи обнаружили у него множество документов, подтверждающих получение денег от Макаревича для приобретения земельных участков. Сам Будилов признался, что приобретал участки на эти деньги с ведома Макаревича и его жены. 

В материалах уголовного дела говорится, что земельные участки, оформленные на Будилова, несколько раз передавались в аренду компаниям Макаревича. Среди них указаны ЗАО ПМК «Динской», ООО «Кубанский комбикормовый завод», ООО СК «Советская Кубань», ООО «Кубанский молочный товарный комплекс», ООО «Кубанский консервный завод». Все указанные организации принадлежат одному бенефициару – Макаревичу, а их дробление произведено «в целях минимизации налогооблагаемой базы и увеличения расходов».

24 ноября 2020 года Советский районный суд Краснодара арестовал земельные участки Будилова с перспективой возможного изъятия в качестве наказание за налоговое преступление Макаревича.

Тем не менее, налоговики выдвинули еще несколько претензий к Макаревичу, связанных с неуплатой налогов его ООО «Металлглавснаб». Как пишет «РБК Краснодар», Арбитражный суд Краснодарского края в конце января 2021 года начал пересмотр судебного определения от 17 сентября 2019 года, согласно которому с семьи Макаревичей следует взыскать 813,7 млн. рублей. По данным сайта службы судебных приставов, Макаревич также должен выплатить правительству 554 млн рублей по исполнительному производству от 26 июня 2020 года.

Как говорится в определении суда, семья Макаревичей не выплатила 11,9 млрд рублей в качестве налогов, а также спрятало от государства свои активы общей стоимостью почти в 27 млрд рублей. Чтобы не привлекать внимание налоговиков, они оформили на подставных лиц имущество стоимостью в 473,1 млн. рублей и передали им 26,3 миллиарда (!) рублей на «ответственное хранение». 

Разорить муниципальное предприятие и не сесть

Дружба с судейским корпусом не раз выручала Макаревича. В августе 2014 года авторитетный бизнесмен был неожиданно арестован. По версии следствия, он создал незаконную схему хищения средств краснодарского МУП «Совхоз "Прогресс"» в период реализации совместного инвестпроекта по развитию сельхозпроизводства.  

В 2005 году руководство «Прогресса» привлекло структуры Макаревича в качестве бизнес-партнера для совместной деятельности. В течение 7 лет компании бизнесмена предоставляли МУПу займы и использовали его производственные площадки. В 2012 году краснодарский муниципалитет как собственник МУПа выявил многочисленные нарушения хозяйственной деятельности и передал документы в правоохранительные органы.

 Как писал «Коммерсант», следствие пришло к выводу, что организатором незаконных финансовых схем был председатель совета директоров «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК) Олег Макаревич. В 2009 году он дал указание руководству МУПа передать оборудование кормоцеха сельхозпредприятию «Октябрь», входящему в ЮМК, в результате чего «Прогресс» лишился возможности производить корма и был вынужден ликвидировать собственное животноводство. Затем на производственной площадке МУПа ООО «Краснодарский откормочный комплекс», входящее в холдинг ЮМК, начало собственный проект по откорму свиней, не компенсируя возложенные на МУП затраты. Ущерб муниципалитету по данному эпизоду, вменяемый Макаревичу, составил 14 млн рублей.

Кроме того, следствие установило, что бизнесмен поручил оплатить завышенные объемы работ по ремонту зданий МУПа, при этом работы производила компания, связанная с ЮМК, а сумма необоснованных затрат составила 37 млн руб. По версии следственных органов, Макаревич незаконно присвоил активы муниципального предприятия, такие, как земельные участки под жилищное строительство вблизи Краснодара.

Более того, в 2012 году Макаревич инициировал банкротство МУПа, которое было реализовано в 2015 году. Сумма долгов некогда успешного предприятия составила 260 миллионов рублей. Компаниям бизнесмена досталось 800 га пашни в пригороде Краснодара, а также земельный участок в 1,5 га в центре кубанской столицы.

Как и ожидалось, уголовное дело против Макаревича закончилось ничем. Обвинение было снято, Макаревич вышел из СИЗО, а в 2018 году решением Октябрьского суда Краснодара за Макаревичем было признано право на реабилитацию. Следует напомнить, что на тот момент председателем суда был уже известный Геннадий Байрак. 

По нашим данным, правоохранительные органы в ближайшее время могут предъявить компаниям Макаревича новые обвинения. Дело кубанского олигарха находится на личном контроле заместителя Генерального прокурора Анатолия Кикотя и прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. Не исключено, что по отдельным эпизодам следствие будут вести сотрудники ФСБ, поскольку в деле Макаревича фигурируют эпизоды, связанные с подкупом и назначением должностных лиц и коррупцией при исполнении государственных контрактов. Возможно, арест председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака – лишь звено в цепочке будущих уголовных дел. 

Редакция будет следить за деятельностью силовиков, которые уже больше 10 лет не могут подобраться к последнему кубанскому олигарху.

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Общество

Установку памятника Кобзону в центре столицы одобрили после года обсуждений
Фото: Global Look Press

Общество

Полиция ищет снайпера для работы на массовых мероприятиях в Москве
Олег Макаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube

Общество

Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств
Политика
Познер назвал невозможной встречу Путина и Байдена после скандального интервью
"Заявление больного человека": Дмитрий Киселев врезал Байдену за слова о Путине
Пенсионный возраст, отставки, помощь населению: политолог раскрыл детали послания Путина
О чем говорит ответ Путина? Павловский разобрал речь российского президента
Общество
"Дойду до ЕСПЧ": избитый журналист ответил Бастрыкину на "невиноватость" омоновца
Великий пост-2021: что можно и что нельзя, рассказал Андрей Кураев
"Это дно днищенское": Собчак разнесли за встречу в ресторане со скопинским маньяком
Что необычного в "дворце под Геленджиком"? Кинокритик оценил фильмы Навального
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Им кажется, что атмосфера страха и подозрительности, злобы и неуверенности – любимый климат нашего народа. Им там кажется, что россияне восторгаются арестами, что они аплодируют, когда их берут по ночам, – ведь берут всегда «не нас». И это самая беспримесная русофобия, какую я когда-либо наблюдал

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Завет одного одиозного телепропагандиста вырезать сердца геев активно воплощается в России. Вырезают не сердца, вырезают просто геев. Правда, пока только в кино. Новый фильм Гарри Маккуина «Супернова» в России сократили на три минуты. Вырезан эпизод, где главные герои пытаются заняться сексом

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Бесплатный совет оппозиции: проводить митинги под видом свадьбы. За крики «Горько, горько!» не должны вроде привлекать. Перевод денег из-за рубежа? Так это на выкуп невесты. Бросили стаканчик? Так это били бокал на счастье

Культура и ТВ
Общественная палата сообщила о запрете показа интервью Собчак с Моховым по ТВ
В "Угрюм-реке" Балуев заливает горе водкой, а Софья Эрнст ломает любимого о колено
Запашный призвал Кончаловского лишить Ефремова премии "Ника"
Билан знакомится с молодым поколением, а Гузеева ищет талант: "Пятница!" запускает новое шоу
Шоу-бизнес
"Иногда стоит наступить на грабли": Милана Тюльпанова опровергла расставание с любимым
"Я в отчаянии!": Мария Максакова до сих пор не может установить контакт с матерью
"Аксюте на все наплевать!": Дробыш, Разин и Гаспарян оценили выступление Манижи для "Евровидения"
"Поешь шаурмы!": объявлен сбор денег на еду для отощавшей Бузовой

Здоровье
Городские женщины рожают реже из-за… женщин
Ученые: две банки газировки в день убивают печень
Ранний отход вод не помешает естественным родам
Преждевременная смерть все еще чаще ожидает мужчин, чем женщин
Туризм
Открытие границ с Турцией и Болгарией: куда проще полететь россиянам
Чего не гарантируют негарантированные билеты?
Каспий за 13 тысяч, Ялта – за 40: во сколько обойдется удаленка у моря
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Свежий номер
Фото: стоп-кадр с YouTube
"Вы ни хрена не кинокритики!" Никита Михалков отреагировал на кинопремию Навальному
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
Квартира, козырные номера и крышевание ларьков: что стало с наследством сестер Хачатурян?
Фото в статье: соцсети
Загадка на 42 млн: Чьи карманы пополняет доходный дом на Покровке
Геннадий Зюганов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Зюганов умело распорядился "Капиталом" Маркса: откуда у КПРФ миллиарды?
Алексей Навальный // фото в статье: Андрей Струнин, соцсети
Второй после Путина и стенобитный таран. Алексей Навальный
Фото в статье: Global Look Press
Александр Сокуров:
Закон о контроле за просвещением – отрава для всех думающих людей
Global Look Press
Леонид Радзиховский:
"Единственное, что угрожает российской власти – это Путин"
Артемий Троицкий // фото: Global Look Press
Артемий Троицкий:
Сахаров – моральный авторитет для меньшинства, Навальный – для миллионов
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Фото: Global Look Press
Возлюбленная Данко: У Саши поднялось давление, когда с его карты списали алименты
Ирен Гарсия Морено // Фото в статье: Instagram
Любовница Павла Мамаева: Я не заслуживаю этого кошмара
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
"Саша Куцевол живет в постоянном страхе": вдова "Иванушки" боится остаться на улице
Фото в статье: Instagram
"Пивас на завтрак и платья из секонд-хенда!": дочь Гузеевой шокировала подписчиков
Ольга Бузова // фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Спала с моим мужчиной и заблокировала меня!" Ольга Бузова сводит счеты с Дарьей Палей?
Олег Макаревич // Фото: стоп-кадр с YouTube
Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
^