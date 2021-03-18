Макаревич-на-Кубани: последнему краснодарскому олигарху из девяностых вменяется уход от налогов и легализация денежных средств

Краснодарские силовики предъявили серьезные претензии к «авторитетному» кубанскому бизнесмену Олегу Макаревичу, которого называют самым богатым человеком Кубани. Он и его семья являются владельцами десятков компаний в ритейле, мусоропереработке, похоронном бизнесе с годовым оборотом в миллиарды рублей.

Как пишут кубанские СМИ, Макаревич – типичный представитель «девяностых», который всегда вел свой бизнес соответствующими методами. Это его силовые методы захвата земель спровоцировали знаменитый «тракторный марш», когда колонна разоренных кубанских фермеров едва не дошла до Москвы. Впрочем, до сих пор Макаревичу успешно удавалось избежать тюрьмы. Видимо, спасала дружба и деловые отношения с председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым. Но после его отставки бизнес-империя Макаревича стала объектом пристального внимания налоговиков, прокуратуры и Следственного комитета.

10 марта по бизнесу Макаревича был нанесен очередной удар. Московские чекисты задержали председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака. Судью вывели из кабинета в наручниках. Следователи вменяют ему получение взятки в 2,5 млн. рублей. Примечательно, что именно в этом суде были приняты положительные решения в интересах Макаревича (одно из постановлений суда касалось отмены постановления о возбуждении уголовного дела в отношении его жены). Сам Геннадий Байрак считается приближенным бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, которого СМИ неоднократно называли «покровителем» последнего кубанского олигарха.

Судьи в законе

В феврале 2019 года с поста председателя Краснодарского краевого суда ушел Александр Чернов, который творил правосудие на Кубани аж с 1994 года. В СМИ его называли якобы «покровителем» Макаревича. С его отставкой бизнес-империя Макаревича начала сыпаться под ударами силовиков. В течение года Макаревич стал фигурантом 7 уголовных дел, ни одно из которых, к слову, еще не дошло до суда. На фоне такой нерасторопности следователей, зампредседателем Четвертого кассационного суда был назначен Яков Волков, под руководством которого этот суд стал присуждать Макаревичу одну юридическую победу над другой.

Статус покровителя мутных бизнес-схем Макаревича закрепился за Яковом Волковым, когда он еще был зампредседателем Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Так, в апреле 2019 года Волков принял совершенно неожиданное решение по иску краевого департамента имущественных отношений к компании Макаревича «Советская Кубань», которая обвинялась в незаконном обогащении на 300 млн рублей.

Суть дела заслуживает отдельного описания. Почти 10 лет назад краевая администрация расторгла с «Советской Кубанью» договор аренды участков общей площадью 1400 гектаров. В 2012 г. тот факт, что компания Макаревича больше не является арендатором этих государственных земель, был подтвержден в судебном порядке. Однако «Советская Кубань» несколько лет продолжала выращивать урожай на краевых землях. В январе 2019 г. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляцию «Советской Кубани», согласился с выводами краевого арбитража, снизив, впрочем, сумму предполагаемого незаконного обогащения в два раза, поскольку в изначальных расчетах не были учтены расходы на производство. В апреле 2019 г. дело дошло до кассации в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Дело попало в руки Якова Волкова, и тут-то грянула сенсация: кассационная инстанция неожиданно отменила решения обоих нижестоящих судов и отправила дело на новое рассмотрение в Арбитраж Краснодарского края. Таким образом, компания Макаревича в очередной раз ушла от многомиллионного наказания.

Поддержка Волкову в переходе на новую должность, таким образом, оказалась верным ходом. Даже после ухода с должности зампредседателя Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Волков сохранил дружбу с бывшими коллегами. Вполне вероятно, что он может влиять на исход любого дела, которое рассматривается в кубанском арбитраже. При этом, будучи зампредседателя 4 кассационного суда, Яков Волков может контролировать решения судов общей юрисдикции. Даже если решения и будут вынесены не в интересах Макаревича и его бизнес-империи, их всегда можно отменить в суде вышестоящей инстанции.

Видимо, судьи Октябрьского районного суда г. Краснодара, принимая решения об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении супруги Макаревича, не опасались, что в вышестоящих инстанциях их решения могут быть отменены, поскольку Яков Волков мог вполне гарантировать законность вынесенных решений.

12 миллиардов невыплаченных налогов и легализация денежных средств

Как следует из решения Советского районного суда (есть в распоряжении редакции), в апреле 2013 года краснодарские налоговики установили, что ООО «Металлглавснаб» Олега Макаревича в 2009-2011 гг. «неправомерно предъявило к вычету НДС в размере 52 747626 рублей, а также необоснованно завысило расходы, чем не исчислила налог на прибыль в сумме 294 673 609 рублей». Только по этому эпизоду компания Макаревича не перечислила в бюджет более 347 миллионов рублей.

В рамках этого уголовного дела следствие раскрыло механизм легализации черного нала, которым, по всей видимости, Макаревич пользовался регулярно. Было установлено, что Макаревич на деньги подконтрольного ему ООО СК «Октябрь» приобрел три земельных участка в Динском районе Кубани, которые оформил на подставное лицо. Им оказался Алексей Будилов 1976 года рождения. В ходе обыска следователи обнаружили у него множество документов, подтверждающих получение денег от Макаревича для приобретения земельных участков. Сам Будилов признался, что приобретал участки на эти деньги с ведома Макаревича и его жены.

В материалах уголовного дела говорится, что земельные участки, оформленные на Будилова, несколько раз передавались в аренду компаниям Макаревича. Среди них указаны ЗАО ПМК «Динской», ООО «Кубанский комбикормовый завод», ООО СК «Советская Кубань», ООО «Кубанский молочный товарный комплекс», ООО «Кубанский консервный завод». Все указанные организации принадлежат одному бенефициару – Макаревичу, а их дробление произведено «в целях минимизации налогооблагаемой базы и увеличения расходов».

24 ноября 2020 года Советский районный суд Краснодара арестовал земельные участки Будилова с перспективой возможного изъятия в качестве наказание за налоговое преступление Макаревича.

Тем не менее, налоговики выдвинули еще несколько претензий к Макаревичу, связанных с неуплатой налогов его ООО «Металлглавснаб». Как пишет «РБК Краснодар», Арбитражный суд Краснодарского края в конце января 2021 года начал пересмотр судебного определения от 17 сентября 2019 года, согласно которому с семьи Макаревичей следует взыскать 813,7 млн. рублей. По данным сайта службы судебных приставов, Макаревич также должен выплатить правительству 554 млн рублей по исполнительному производству от 26 июня 2020 года.

Как говорится в определении суда, семья Макаревичей не выплатила 11,9 млрд рублей в качестве налогов, а также спрятало от государства свои активы общей стоимостью почти в 27 млрд рублей. Чтобы не привлекать внимание налоговиков, они оформили на подставных лиц имущество стоимостью в 473,1 млн. рублей и передали им 26,3 миллиарда (!) рублей на «ответственное хранение».

Разорить муниципальное предприятие и не сесть

Дружба с судейским корпусом не раз выручала Макаревича. В августе 2014 года авторитетный бизнесмен был неожиданно арестован. По версии следствия, он создал незаконную схему хищения средств краснодарского МУП «Совхоз "Прогресс"» в период реализации совместного инвестпроекта по развитию сельхозпроизводства.

В 2005 году руководство «Прогресса» привлекло структуры Макаревича в качестве бизнес-партнера для совместной деятельности. В течение 7 лет компании бизнесмена предоставляли МУПу займы и использовали его производственные площадки. В 2012 году краснодарский муниципалитет как собственник МУПа выявил многочисленные нарушения хозяйственной деятельности и передал документы в правоохранительные органы.

Как писал «Коммерсант», следствие пришло к выводу, что организатором незаконных финансовых схем был председатель совета директоров «Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК) Олег Макаревич. В 2009 году он дал указание руководству МУПа передать оборудование кормоцеха сельхозпредприятию «Октябрь», входящему в ЮМК, в результате чего «Прогресс» лишился возможности производить корма и был вынужден ликвидировать собственное животноводство. Затем на производственной площадке МУПа ООО «Краснодарский откормочный комплекс», входящее в холдинг ЮМК, начало собственный проект по откорму свиней, не компенсируя возложенные на МУП затраты. Ущерб муниципалитету по данному эпизоду, вменяемый Макаревичу, составил 14 млн рублей.

Кроме того, следствие установило, что бизнесмен поручил оплатить завышенные объемы работ по ремонту зданий МУПа, при этом работы производила компания, связанная с ЮМК, а сумма необоснованных затрат составила 37 млн руб. По версии следственных органов, Макаревич незаконно присвоил активы муниципального предприятия, такие, как земельные участки под жилищное строительство вблизи Краснодара.

Более того, в 2012 году Макаревич инициировал банкротство МУПа, которое было реализовано в 2015 году. Сумма долгов некогда успешного предприятия составила 260 миллионов рублей. Компаниям бизнесмена досталось 800 га пашни в пригороде Краснодара, а также земельный участок в 1,5 га в центре кубанской столицы.

Как и ожидалось, уголовное дело против Макаревича закончилось ничем. Обвинение было снято, Макаревич вышел из СИЗО, а в 2018 году решением Октябрьского суда Краснодара за Макаревичем было признано право на реабилитацию. Следует напомнить, что на тот момент председателем суда был уже известный Геннадий Байрак.

По нашим данным, правоохранительные органы в ближайшее время могут предъявить компаниям Макаревича новые обвинения. Дело кубанского олигарха находится на личном контроле заместителя Генерального прокурора Анатолия Кикотя и прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. Не исключено, что по отдельным эпизодам следствие будут вести сотрудники ФСБ, поскольку в деле Макаревича фигурируют эпизоды, связанные с подкупом и назначением должностных лиц и коррупцией при исполнении государственных контрактов. Возможно, арест председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака – лишь звено в цепочке будущих уголовных дел.

Редакция будет следить за деятельностью силовиков, которые уже больше 10 лет не могут подобраться к последнему кубанскому олигарху.