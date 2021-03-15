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Вячеслав Гладков: "Я буду создавать дискомфорт чиновникам, потому что на это есть запрос"

Общество
16:59, 15 марта 2021

Вячеслав Гладков: "Я буду создавать дискомфорт чиновникам, потому что на это есть запрос"
Фото: Официальный аккаунт Вячеслава Гладкова во "Вконтакте"
Фото: Официальный аккаунт Вячеслава Гладкова во "Вконтакте"

Новый подход к управлению, инвестиции, постоянное взаимодействие власти с обществом – таковы требования жителей Белгородской области, уверен глава региона Вячеслав Гладков.

Совсем недавно Вячеслав Гладков перешагнул стодневный рубеж на посту руководителя Белгородской области, побывал во всех муниципалитетах, высказал свое отношение ко многим проблемам региона и заработал репутацию открытого руководителя, который охотно общается с жителями в соцсетях и проводит личные приемы граждан по 14 часов без перерыва. К первой большой пресс-конференции нового руководителя Белгородской области проявили интерес местные и федеральные СМИ, блогеры и представители самых популярных пабликов. Медиасообщество интересовало, какое впечатление на Вячеслава Гладкова произвел регион в целом, на что руководитель области считает нужным обратить внимание в первую очередь, как чувствует себя после вакцинации и чего ждет от своей команды. 

На прямой связи

Идея – проект – его успешная реализация – положительный отклик от жителей: таким Вячеслав Гладков видит идеальную модель деятельности руководителя. Три месяца, по его мнению, слишком короткий срок для реализации этой модели, но руководитель региона все же успел принять ряд значимых решений, которые положительно оценили жители.

Речь идет, в частности, об отмене запланированной приватизации сельскохозяйственных земель, принадлежащих области, отмене повышения платы за проезд в общественном транспорте, подписании соглашения о социально-экономическом партнерстве с «Металлоинвестом» – одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Предприятие вложит в этом году 2 млрд рублей в инфраструктурные и социальные проекты в регионе.

Готовятся так же изменения в областной бюджет – 4,1 млрд рублей пойдут дополнительно на дороги, благоустройство и лекарственное обеспечение нуждающихся. Запускаются совместные проекты с федеральным Правительством. Уже подписано постановление о дополнительном выделении 1 млрд рублей на реконструкцию дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С министерством промышленности и торговли РФ достигнута договоренность об инвестиции в реальный сектор экономики Белгородской области – более 3 млрд рублей. Дополнительные средства привлекаются на обеспечение жителей качественной питьевой водой, переселение из ветхого и аварийного жилья. Так в ближайшее 2 года планируется построить около 36 тысяч квадратных метров жилья для расселения аварийного фонда.

В общей сложности в этом году областное правительство планирует ввести в строй более 2 тысяч объектов жилья, промышленности и инфраструктуры. При этом глава региона отмечает, что все шаги областной и муниципальной власти должны обязательно сопровождаться обратной связью от жителей.

– Людей не волнуют торги, экспертизы, согласования. Они хотят дороги, школы, водопровод. И они правы. А остальное – наша задача, – считает Вячеслав Гладков. 

Многие в регионе отмечают, что именно обратная связь, отклик жителей на решения и планы оказались приоритетом для Вячеслава Гладкова. Личные приемы, которые продолжаются с утра и до позднего вечера, общение в социальных сетях, где главе региона можно пожаловаться на управляющую компанию или поговорить о музыке – такой формат диалога власти и общества явно пришелся по душе многим белгородцам.

В таком общении Вячеслав Гладков видит практическую пользу: если власть работает для людей, то должна, в первую очередь, руководствоваться их мнением. Призывая жителей к общению, глава региона отмечает, что не боится «утонуть» в жалобах.

– Жители – главный получатель наших услуг. Если мы строим дорогу, то она должна идти не от дома одного руководителя до дома другого, а соответствовать потребностям людей, – уверен Вячеслав Гладков. – Если мы будем работать хорошо и удовлетворять жителей, они не будут жаловаться. А если мы тонем в жалобах, значит, работаем плохо, и надо делать выводы.    

По мнению Вячеслава Гладкова, колоссальная потребность людей в прямом диалоге с властью не может ограничиваться личным приемом губернатора. В этом должны участвовать руководители департаментов и главы муниципалитетов. Руководитель Белгородской области намерен выстроить систему работы с обращениями граждан, при которой между вопросом и ответом будет не месяц, а час. 

– Я физически не могу принять всех, но моя задача – наладить систему взаимодействия граждан с властью, – подчеркивает Вячеслав Гладков. – Я показал всем, как это делается, теперь начну требовать. Когда появится доступность к руководителю любого уровня, то люди успокоятся. Я буду создавать дискомфорт руководителям, приезжая в район в выходные. Потому, что на это есть запрос от людей. 

Развитый регион с большими запросами

В то же время Вячеслав Гладков высоко оценивает работу регионального правительства и не намеревается производить кардинальные кадровые реформы, по крайней мере в ближайшие месяцы. 

– Правительство работает на очень высоком уровне. Регион занимает ведущие места в федеральном рейтинге во многих отраслях. Но перед нами возникают новые задачи, новые запросы, – прокомментировал Вячеслав Гладков. 

Если менять правительство полностью он не собирается, то считает необходимым создать кадровый резерв из современных талантливых руководителей. Для этого по инициативе главы региона в апреле запускается открытый конкурс, в котором могут участвовать молодые управленцы. Им будут предложены должности в департаментах правительства и муниципалитетах. Кроме того, как рассказал Вячеслав Гладков, 15 человек поедут на обучение в ведущие мировые ВУЗы, после чего получат руководящие посты. Название конкурса, к слову, определяли жители: глава региона запустил в своих социальных сетях опрос. По решению белгородцев, кадровый проект получил название «Новое время». 

– Область находится на очень высоком уровне развития, но запросы людей еще выше. И качество управления должно соответствовать, – отметил глава региона.

Другая инициатива Вячеслава Гладкова – создание рейтинга управляющих компаний – тоже стала реакцией на запросы жителей. Формируя такой рейтинг, правительство предлагает людям выбрать эффективную УК, которая оказывает качественные услуги. Кстати сказать, с появлением рейтинга заставить работать свою «управляшку» жителям стало проще. К 15 компаниям, попавшим в красную зону, приковано пристальное внимание УГЖН. И те вопросы, которые белгородцы не могли решить долгое время – уборка подъездов, ремонт, надлежащее обслуживание домов, - теперь решаются благодаря жесткому контролю со стороны жилнадзора. В случае неисполнения предписаний, УК грозят крупные штрафы, поэтому большинство из них предпочитают быстро и качественно реагировать на официальные документы. 

Еще одно новшество – отпуск по уходу за родителями. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством, и Белгородская область стала одной из первых в стране, где жители могут до трех месяцев ухаживать за больными родителями, сохраняя при этом свое рабочее место. По закону, такой отпуск не оплачивается, однако социально ответственные работодатели, по мнению главы региона, могут полностью или частично выплачивать зарплату сотрудникам, оказавшимся в трудной ситуации. 

Вячеслав Гладков отметил, что область переживает пандемию «не хуже других». Некоторые сектора экономики понесли серьезный ущерб, другие, напротив, получили стимул к развитию. Условием для отмены ограничений глава региона считает массовую вакцинацию. Сам он прививку от COVID уже сделал, и рекомендует каждому не откладывать вакцинацию.

– Я вакцинировался, потому что не хочу болеть. И привел жену, чтобы она не болела, – прокомментировал Вячеслав Гладков. – Я был в ковидном госпитале, в реанимациях, видел, через что проходят люди. Поэтому считаю вакцинацию крайне необходимой. Нам нужно скорее получить коллективный иммунитет. Впереди весна, майские праздники, концерты ко Дню Победы. Хочется встретить праздник без масок. 

По словам главы региона, ежедневно вакцинируется до 3,5 тысяч белгородцев. Со следующей недели прививку от опасного вируса могут получить в 3 раза больше желающих. И это при том, что область занимает 2 место в ЦФО и 5 в России по темпам вакцинации.

Независимо от пандемии в регионе существует проблема дефицита медицинских кадров. По мнению Вячеслава Гладкова, заполнить вакантные ставки медиков способна долгосрочная программа.

– Есть базовый институт подготовки врачей, но нет долгосрочной областной системы, которая позволила бы решить проблему дефицита врачей, – сказал Вячеслав Владимирович. – Мы понимаем средний возраст врача, знаем, сколько ставок необходимо закрыть, можем сделать прогноз, сформировать государственный заказ. За один год проблему не решим, но можно составить программу 6-10 летнего периода.

Уже на следующий день после общения с журналистами, глава региона встретился с медиками, руководителем депздрава и представителями образовательных учреждений. Помимо запуска долгосрочной программы, есть задачи, на решение которых уже фактически нет времени: укомплектованность врачами и средним медперсоналом в любом муниципалитете Белгородской области до конца года должна быть 100%. Задача выполнимая, уверен Вячеслав Гладков. Для ее достижения в регионе есть все необходимое, а 250 новых квартир, которые будут построены для специалистов-медиков из других регионов, помогут оперативнее закрыть срочные вакансии. 

По итогам первой большой пресс-конференции Вячеслава Гладкова, аналитики отметили, что руководитель Белгородской области показал себя открытым, современным руководителем, который не боится неожиданных вопросов, не любит отвечать по бумажке и готов менять привычное положение вещей, если того требует рациональность и – самое главное – жители.

Рубрика: Общество

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