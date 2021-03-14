Максим Кац собрал "компенсации" для тысячи задержанных на митингах за Навального

Глава «Городских проектов», бывший функционер партии «Яблоко» Максим Кац сообщил, что в ходе стримов в YouTube ему и его команде удалось собрать 25 миллионов рублей в качестве «гражданской компенсации» людям, задержанным в ходе митингов в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля.

«Собрали компенсации 1000 человек. К сожалению, около 350 человек останется без компенсаций, похоже, в итоге», — написал он в своем твиттере. Сбор средств формально завершен, но для желающих помочь остальным задержанным он оставляет возможность связаться с его координаторами лично: «Если найдём ещё 9 миллионов рублей то сможем покрыть вообще все заявки. Без крупных пожертвований тут никак не обойтись».

Под «гражданской компенсацией» политик в данном случае понимает единоразовую выплату в размере 150% от размера штрафа, либо оплаты суток, на которые люди были задержаны из расчета 4000 рублей за сутки. Сюда не включены наказания за уголовные дела, связанные с митингами.

Пожертвования собирали на стримах, в том числе в 60-часовом стриме, гостями которого успели стать политики Михаил Касьянов, Сергей Митрохин, Леонид Каганов, Андрей Нечаев, Дарья Беседина, Лев Шлосберг, Эмилия Слабунова, активисты Давид Хомак и Александр Панчин, а также журналисты Александр Плющев, Роман Анин и Михаил Зеленский.