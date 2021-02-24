В Оренбуржье, где из-за взрыва газопровода ввели ЧС, восстановили газоснабжение

Участок газопровода в Илекском районе Оренбургской области, где накануне произошел взрыв, удалось починить за сутки.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по области, газоснабжение во всех населенных пунктах региона было восстановлено в 04:45 по местному времени (02:45 мск). В аварийных работах участвовали 169 человек и 51 единица техники.

Авария на магистральном газопроводе в Оренбуржье произошла накануне, 23 февраля. В пресс-службе главы региона сообщили, что на восстановление участка уйдет около двух дней. В Илекском районе был введен режим ЧС.