Ледяной ад в Челябинской области: фото снежных пробок и замерзших людей

Центральные телеканалы любят освещать стихийные бедствия в США и предпочитают молчать о том, что творится в российских регионах. Недавно «Первый» и НТВ сообщали о занесенном снегом Техасе, но в России, как оказывается, все еще хуже. И если в южном штате снегопад это аномалия, то на Урале как раз ожидаемое явление, хоть и из разряда стихийных бедствий.

23 февраля Челябинскую область накрыла сильная метель. В шести регионах до утра 25 февраля введен режим ЧС. Дороги в городе и в области замело снегом, машины встали, многие люди не могут попасть в областной центр или, наоборот, выехать из города в область.

Как сообщает региональное МЧС, сотрудники ведомства проводят спасательные работы на трассах южного направления. На особо затрудненных направлениях движения приступили к работе оперативные и рабочие группы пожарно-спасательных подразделений. В первые часы сотрудниками МЧС России из снежных заторов были эвакуированы 315 человек, из них 222 человека были доставлены в пункты временного размещения, эвакуированы 38 автомобилей.

На автодорогах работает снегоуборочная техника «Челябинскавтодор» и УГИБДД Челябинской области.

Открыты 5 подвижных пунктов обогрева для попавших в снежные пробки. На определенных дорогах введено временное ограничение движения автомобилей, сотрудники ДПС разворачивают автомобилистов.

Обстановка до сих пор остается напряженной, о чем сообщают в соцсетях местные жители. Многие оставляют сообщения, как они с приключениями добрались до своего пункта назначения, по каким дорогам реально проехать, а по каким лучше даже не соваться. Некоторые оставляют фотографии покрытых снегом дорог. «Ёлки-палки, еще и снимает. Я вчера чуть не поседела, пока до дома доехала», – пишет Инна Савина.

На дорогах Челябинской области из-за метели практически нулевая видимость//фото: соцсети

Многих интересуют конкретные направления, ведется ли там эвакуация людей из снежного плена. «На трассе Кирса-Ржавка примерно 44 км стоят машины больше суток. Подскажите, эвакуировали людей? Может, кто-то знает», – пишет участница сообщества «На дорогах Магнитки!»

Метель парализовала не только автодороги, из аэропорта были отменены вылеты и не принимали самолеты на посадку.

В Челябинске и Магнитогорске ситуация не сильно лучше, чем в области. Жалуются не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта.

«Интересно посмотреть на того человека, кто придумал эти остановочные комплексы, которые так хорошо укрывают от ветра?! Как бы сейчас он стоял на улице и ждал маршрутку или автобус?! Где это тело?! Ужасно смотреть, как люди стоят и мёрзнут реально! Умники и комментаторы мимо! Есть работа у людей, на которую нужно ехать в любом случае!» – возмущается пассажир.

«Вчера в девять часов вечера, после работы, водитель муниципального автобуса не хотел везти нас в Новосавинку (поселок в Магниторске. — Прим. Авт.), заявил, что доедет до остановки УТПК, и заставлял всех выйти. Спасибо встречному автобусу, водитель сказал, дорогу чистят. Люди при такой погоде помогают друг другу, а этот нелюдь заставлял выйти и делайте что хотите», – жалуется Елена Андриянова.

«Почему не помогают выехать грузовым машинам между Покровкой и Солёным? Помогите им выехать! Они с 23 февраля с 5 часов вечера стоят», – разместила свой крик о помощи Татьяна Максимова, но другие пользователи ее не поддерживают.

На эвакуацию грузовиков просто нет мощностей, и в первую очередь спасают не машины, а людей, которые могут замерзнуть

«… у многих людей и легковые на трассе заметенные стоят», – отмечает пользователь Владислав Ковалев.