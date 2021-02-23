"Освящение колесницы": Иеромонах освятил автозаки службы наркоконтроля в Улан-Удэ

СМИ обратили внимание на пресс-релиз МВД Бурятии о священном обряде в региональном управлении наркоконтроля. 19 февраля ведомство выложило на официальном сайте фотографии с иеромонахом Николаем Щербаковым, духовником Улан-Удэнской и Бурятской Епархий.

Мужчина в церковном одеянии с маской на лице и густой бородой освятил помещения силового учреждения, а также служебные автомобили и автозаки. Последнюю процедуру на сайте называют «освящением колесницы».

Также священнослужитель пообщался с правоохранителями о духовном воспитании молодежи и необходимости духовной работы для каждого взрослого россиянина.