9% россиян выбрали Путина в качестве примера "настоящего мужчины"

ВЦИОМ провел исследование о том, кого принято называть в обществе «настоящими мужчинами», и составил рейтинг живых людей, которые в сознании россиян воплощают в себе этот образ.

Респондентов попросили назвать имя любого соотечественника, который, на их взгляд, является «настоящим мужчиной». Можно было называть звезд шоу-бизнеса, актеров, общественников, политиков, певцов и прочих. В топе не оказалось ни одного спортсмена, зато из 13 имен пятеро являются политиками или чиновниками.

На первом месте в рейтинге оказался советский актер Василий Лановой, его, как и расположившегося на второй строчке Владимира Путина, назвали 9% опрошенных. На третьем месте с 6% идет актер и благотворитель Константин Хабенский. Все остальные смогли собрать не более 2% — среди перечисленных есть лидер оппозиции Алексей Навальный, певец Иосиф Кобзон, глава МИД РФ Сергей Лавров, актер Сергей Безруков, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также певцы Лев Лещенко и Владимир Высоцкий.

Не смогли назвать ни одного имени 45% россиян. 58% голосов остались за другими людьми.

Также ВЦИОМ поинтересовался, какие качества россияне приписывают «настоящему мужчине». Самой популярной характеристикой является «честность/искренность/прямота» (19%), затем «надежность/уверенность/постоянство» (14%), на третьем месте «порядочность/справедливость» (9%), а на четвертом «мужественность/смелость/сила» (7%).

Среди мужчин «надежность/уверенность/постоянство» отмечают лишь 8% против 18% среди женщин, а «верность/преданность» — 3% против 8%. При этом женщины куда меньше ценят умение «держать слово» и отвечать за свои слова — это называют 8% мужчин и лишь 2% женщин. Мужчины же куда ниже ценят в «настоящем мужчине» интеллект и образование, хотя и женщины называют это лишь в 5% случаев.