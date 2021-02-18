Минтай, окунь, карп: почему дешевая рыба уплывает из России и как ее вернуть

Эксперт рассказал о мерах, которых позволят сделать рыбную продукцию доступной большинству россиян.

На днях вице-премьер Юрий Трутнев анонсировал планы по строительству еще большего числа рыбоперерабатывающих заводов и складов-холодильников на Дальневосточном побережье. По его словам, это решит проблему, с которой столкнулись рыбаки после закрытия Китаем своих портов для нашей рыбы из-за пандемии коронавируса.

Между тем, сами рыбаки считают, что власти взялись за решение проблемы не с «головы», а с «хвоста». Подробнее об этом Sobesednik.ru расспросил Валентина Балашова, руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна.

В российских магазинах 60% импортной рыбы

– Как же так получилось, что весь экспорт минтая у нас зависит от Китая? Вот закрыл КНР порты, и – аларм-аларм, куда девать улов? Выясняется, что, кроме Китая, никому наш минтай и не нужен – ни своей переработки, ни возможностей довезти рыбу до российских прилавков...

– Вы правы в том, что мы действительно привыкли гнать российскую рыбу в Китай, как нефть по трубе. Теперь «китайский локдаун» оголил часть айсберга общей ситуации с рыбой в нашей собственной стране. Считаю, что сюжет с Китаем нам преподнесла сама судьба. Радоваться ей надо, потому что она высветила многие проблемы. Теперь нужно спокойно решать, как жить дальше без Китая, и прежде всего заняться своим внутренним рыбным рынком.

Валентин Балашов//фото: личный архив В.Балашова

– Вы хотите сказать, что складов-холодильников у нас все-таки не хватает?

– Не в этом дело. Я бы, наоборот, поумерил пыл различных высказываний на эту тему – уверен, что сегодня нет нужды в столь резком строительстве десятков новых рыбоперерабатывающих заводов и складов-холодильников для хранения минтая. По крайней мере, это точно не главное. По большому счету, хранение и переработка на берегу – это промежуточные стадии между добычей и реализацией.

Главный вопрос – куда сбывать продукцию из выловленной рыбы.

В СССР рыбу ловили по всему Мировому океану – в два раза больше, чем сейчас в России, а складов-холодильников было практически столько же. Почему? И никакого Китая не было. Ответ прост: работала отлаженная система сбыта: борт рыбопромыслового или транспортного судна, железнодорожный вагон или автофура, оптовая и розничная торговля. Склады в портах были только для ситуации сбоев в отправке рыбы с судов в торговлю по всей территории страны. Это было ЧП, если рыба залеживалась на холодильниках.

А вы посмотрите сегодня на российский рыбный прилавок. Это на 60 и более процентов импортная рыба, искусственно выращенная, – все эти сибас, дорадо, пангасиус, тиляпия и т.д.

У нас много лосося и форели из Чили, Фарерских островов, много рыбы из Турции, из Африки. И вся эта импортная продукция, как правило, стоит от 350 и выше рублей за килограмм. То есть, дороже, чем мы продаем нашу морскую рыбу на экспорт.

– Но это же и есть конкуренция! По цене минтай этой рыбе не конкурент, чуть больше 100 руб/кг. Но и он сейчас, когда вместо Китая попал на российские прилавки, резко подешевел, чуть не в два раза...

– Правы вы в одном. Поскольку сейчас есть проблема со сбытом минтая, владельцы этой рыбной продукции готовы снижать на нее цену, лишь бы освободить трюмы судов и пойти в море ловить рыбу. Ведь квоты-то выделены, их надо осваивать. Если рыбаки этого не сделают, то у них отберут право ловить рыбу. Вот цены и пошли вниз – со 100 руб./ кг до 65. Но это пока.

Вернут ли в школы и больницы России «рыбные дни»

– Ну вот, а были бы свои рыбфабрики и склады...

– Создавать дополнительные рыбзаводы и склады-холодильники ради решения сиюминутной «китайской проблемы»? Не забывайте, что строятся эти объекты за частные деньги. А раз так, то для предпринимателя эти затраты должны быть экономически оправданны и востребованы в перспективе.

Прилавки российских магазинов забиты дорогой импортной рыбой//фото: Global Look Press

Обратите внимание, что цены на минтай уже поползли вверх – сейчас где-то уже 85 руб/кг. Знаете, почему? Потому что рыбаки понимают: трюмы на судах забиты, значит, часть флота встает, и в этом году рыбаки могут не выловить всю квоту. А раз так, то и оптовые перекупщики начинают понимать, что минтая будет меньше. По всем экономическим законам при такой ситуации цена еще повысится.

Дело не в складах, а в том, что российский рынок в принципе потребляет очень мало минтая. Мы вылавливаем этой рыбы где-то 1,8 млн тонн в год, и 70% идет в Китай вовсе не потому, что там дороже, а потому, что наш внутренний рынок потребляет всего 300 тыс тонн в год. Это то, что домохозяйки покупают в магазинах.

Склады-холодильники, повторю, – это промежуточная стадия перед реализацией продукции. Сначала надо понять, куда продавать выпущенную на судовых и береговых фабриках рыбную продукцию. Рыбу не ловят для складов.

– У вас есть предложение?

– Конечно, оно лежит на поверхности. Минтай – «младший брат трески», классная невероятно полезная нежирная рыба. Она стоит в три раза дешевле трески, имеет белое мясо, содержит всю линейку минералов и витаминов, но почему-то считается в нашей стране чем-то вроде рыбы второго сорта.

Во всем мире минтай пользуется популярностью, но в России это не так.

Сегодня вы не увидите минтай в столовых детских садов и школ (а их ежедневно посещают минимум 22 млн человек), в больницах, в исправительных учреждениях, не говоря уж об армии, флоте и других силовых структурах. Да, может быть, где-то и есть, но это не система. На мой взгляд, правительству надо вводить не «рыбные интервенции», которые сейчас активно обсуждают, а уже проверенные на практике в истории нашей страны «рыбные четверги».

– Что вы имеете ввиду?

– Начался новый бюджетный год. У всех бюджетных учреждений сейчас период закупок. В том числе, и по обеспечению питания школьников, студентов, детей в детсадах и пациентов в больницах. Правительству, на мой взгляд, было бы неплохо дать государственную установку всем этим учреждениям закупать российский минтай – конечно, на конкурентной основе и с учетом закона о госзакупках.

Даже исходя из нормы 150 г рыбы на человека в неделю (т. е. один раз в неделю), можно таким образом только на внутреннем рынке России реализовать порядка 200 тыс тонн минтая. А если брать все страны-члены ЕврАзЭС – это 182 млн. человек, получится уже 300 тыс тонн минтая в год. Плюс свободная розничная торговля – еще 300 тыс тонн – а это уже 600 тыс тонн.

В год мы производим где-то 1,2 млн тонн продукции из минтая. Остальное – 600 тыс тонн – можно продавать напрямую в Европу, Америку и Азию. Но для этого, конечно, лучше бы ее вместо китайцев самим перекрутить на филе.

Большинству россиян филе не по карману

– На любой рынок выгоднее продавать переработанный продукт, разве нет?

– Я вовсе не против переработки. Я говорю о том, что любой вопрос надо решать в комплексе и строить не «как можно больше» рыбзаводов и складов-холодильников, а столько, сколько нужно бизнесу.

Балашов уверен, что большинству россиян не по карману рыбное филе//фото: личный архив В.Балашова

Давайте считать. Сегодня у нас более 90% переработки рыбы осуществляется на борту судов. Там ее потрошат, отрубают голову и замораживают, иногда делают филе. Но вид продукции зависит от цен на нее и от коммерческого результата: что выгодно, то и выпускают рыбопромышленники.

– Но если филе будет больше, оно будет стоить дешевле...

– Тогда его будет не так выгодно производить: из целой рыбины филе получается 30-50% от веса, а от просто потрошеной и обезглавленной рыбины 60-65% – веса больше. И тут все зависит от рынка сбыта, от спроса, от цен.

Считаем дальше. Сейчас все чиновники в один голос заявляют: надо заниматься переработкой рыбы, надо поставить по побережью Дальнего Востока еще 20 или 30 заводов.

Предположим, эти заводы переработали минтай в филе. Куда это филе дальше девать? На склад?

По своим доходам большинство россиян не готовы приобретать рыбное филе. Я могу подписаться под своими словами хоть в присутствии президента.

Посмотрите, сколько сегодня стоит рыбное филе из белой рыбы: порядка 300 руб. за 450 граммов. То есть под тысячу рублей за килограмм! Кто же себе может позволит такой продукт?

Сегодня рыбное филе – это удел людей с зарплатами, на мой взгляд, хотя бы превышающими 60 тыс. руб. в месяц. А это все-таки не основная масса российских граждан.

Конечно, филе должно быть на рынке. Но надо быть реалистами. Большинство наших граждан по своим доходам до филе еще не доросло. Поэтому внутренний рынок филе – это сказка не знаю даже для кого. И само по себе появление дополнительных рыбоперерабатывающих заводов и складов-холодильников «китайскую проблему» с минтаем не решает.

– Другими словами, переработку все же стоит увеличивать, но не столь масштабно, как планируется? И это не единственная мера, о которой мы должны сейчас думать, так?

– По крайней мере, что касается рыбы, я уверен: решать проблему надо с другого конца – прежде всего разобраться, куда ее продавать. Повторю, на мой взгляд, эту ситуацию с Китаем и минтаем надо воспринимать исключительно как положительный повод для переосмысления целей и задач рыбного хозяйства Российской Федерации.

только цифры

Ежегодная добыча (вылов) водных биоресурсов в России в настоящее время составляет порядка 5 млн. тонн, из них на долю минтая приходится почти 40%. Для сравнения, в СССР в 1980-е рыбы ловили до 11 млн. тонн ежегодно, доля минтая составляла примерно 20%.

полезно знать

* срок хранения рыбных консервов – 2 года

* замороженную рыбу надо продать в течение 12 месяцев

* свежей охлажденной морской рыбы в центральной части России, по словам Балашова, не может быть в принципе, кроме речной и немножко трески, пикши и иных видов рыб Баренцева моря, которые из Мурманска автофурами привозят в Москву и Петербург: по ГОСТу, такую рыбу нельзя хранить более 10 дней с момента вылова из моря.

кстати

Норвегию потеснили импортозамещением

– До 2014-го Норвегия продавала в Россию примерно 120 тыс. тонн искусственно выращенной красной рыбы, – рассказывает Балашов. – Потом наш рынок закрылся, и мы теперь сами выращиваем порядка 60 тыс. тонн лосося и форели в год. Остальное, конечно, пока импорт из Чили, Исландии и Фарерских островов. Возникает вопрос: куда норвежцы теперь продают свою рыбу? А у них 38 разных рынков, поэтому они всегда могут переставить акценты с России на другие страны. У нас, к сожалению, такой гибкости еще нет.