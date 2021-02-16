Перевозчикам запретили высаживать безбилетников младше 16 лет

В третьем чтении принят законопроект, запрещающий высаживать детей младше 16 лет из общественного транспорта, если те не оплатили проезд. Об этом пишет «Учительская газета».

Это касается только тех случаев, когда ребенок передвигается без сопровождения взрослого. В противном случае они оба обязаны покинуть салон на следующей остановке.

Законопроект активно продвигала омбудсвумен по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

«Наконец, эта возмутительная и абсолютно бесчеловечная практика будет прекращена! Мы в своей работе сталкивались с ситуациями, которые порой за гранью человеческого понимания, — написала Кузнецова в своих соцсетях после второго чтения законопроекта. — Например, в период карантинных мер был случай, когда мальчика высадили из транспорта из-за того, что он хотел расплатиться за проезд наличными деньгами, а кондуктор требовал безналичного расчета. Купюры у ребенка не взяли, из транспорта высадили».

В 2018 году юрист в публикации Sobesednik.ru разъяснял, что уже тогда высаживать ребенка из общественного транспорта было нельзя, но это не означает, что на него не распространяются административные нормы о безбилетном проезде.