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Депутату МГД не удалось через суд заставить Соловьева опровергнуть слова о нем

Общество
10:07, 16 февраля 2021

Депутату МГД не удалось через суд заставить Соловьева опровергнуть слова о нем
Владимир Соловьев // Global Look Press
Владимир Соловьев // Global Look Press

Во время предвыборной кампании в Мосгордуму 2019 года блогер Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» заявил, что кандидата в депутаты от КПРФ Павла Тарасова лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Коммунист тем не менее смог одержать победу на выборах и потребовал от ведущего опровергнуть его слова, однако Соловьев не стал извиняться, а суд встал на его сторону.

Как пишет «МБХ Медиа», Савеловский суд Москвы не удовлетворил иск Тарасова, в котором он пытался доказать, что Соловьев опорочил своим ложными высказываниями его честь и достоинство. Он потребовал миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба. 

«Меня с самого начала не покидало смутное чувство, что суд в таком составе не выиграть, потому что с самого начала, когда я только начинал выступать, мне судья ни одного предложения не давала договорить. Когда дошло до высказываний стороны ответчика, то их за все время, по-моему, не перебили ни разу», — рассказал депутат Мосгордумы журналистам.

Объясняя свои высказывания, Соловьев ссылался на анонимный Telegram-канал «Кремлевская прачка». Депутат Мосгордумы эти сведения опровергает.

Тема: Владимир Соловьев

Теги: #Мосгордума

Рубрика: Общество

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