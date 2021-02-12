"Людей уродуют, а виноваты чиновники-воры": почему Россия не может решить проблему бродячих собак

Родные девушки, которой псы изгрызли лицо, требуют, чтобы ее лечение оплатили звездные зоощитники – Макаревич, Ярмольник, Миронов.

В конце декабря от стаи собак в частном секторе на окраине Улан-Удэ пострадала 20-летняя Татьяна Лоскутникова. Псы разорвали на ней одежду, искусали тело и лицо до костей. Пострадали глаза. Татьяне предстоит серия пластических операций, в том числе по восстановлению зрения. После случая с Татьяной в Улан-Удэ в январе случилась еще целая серия нападений бродячих псов в том же районе на детей.

Родственница Татьяны Юлия Бадмаева создала на сайте change.org петицию, в которой просит всех неравнодушных о финансовой помощи.

«Требуются многочисленные операции по реконструкции лица: необходимо восстановить нос, ушные раковины, пересадить кожу! Глаза в настоящее время зашиты на полгода для заживления...» – написала Юлия.

Родственники пострадавшей считают, что к трагедии привел новый ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными», который «не продуман и ведёт к увеличению количества пострадавших». Юлия пишет о необходимости отменить данный закон и принять комплексные меры по регулированию численности бродячих собак и ответственности хозяев за своих питомцев.

«Обращаемся в первую очередь к тем, кто лоббировал этот людоедский закон, к тем, кто поставил бродячих собак выше людей, к тем, кто своим законом превратил людей в России в кормовую базу для своих бродячих собак! Требуем, чтобы вы приняли активное участие в финансировании лечения нашей Танечки! Если кто не понял, то мы имеем в виду Вячеслава Володина, Владимира Бурматова, Сергея Миронова, Олега Шеина, Олега Лебедева, Елену Иванову, Илону Броневицкую, Леонида Ярмольника, Евгения Миронова, Андрея Макаревича и др.!»

В Улан-Удэ собаки разодрали на девушке всю одежду

Sobesednik.ru связался с депутатом Госдумы Олегом Шеиным. Он не считает себя виновым в трагедии и полагает, что обвинения родственников не по адресу.

– Во-первых, «Справедливая Россия» как зоозащитная фракция была единственной фракцией, которая заявляла, что есть смысл отложить принятие закона на неделю и принять ряд поправок, – говорит Шеин. – Причина была в том, что в законе не прописана обязательная регистрация домашних животных, чипирование и нет штрафов за то, что их кто-то выкинул на улицу. Это обязательно должно быть, потому что бродячие животные появляются из-за безответственных людей. Это должно быть базовым.

Депутат также указывает на то, что нужно смотреть и анализировать, как выполнялась программа стерилизации и чипирования бродячих собак в Улан-Удэ. И приводит в пример свой родной регион – Астрахань.

– Про Улан-Удэ я ничего сказать не могу, а в Астрахани центр стерилизации строили вместо 1,5 месяцев 1,5 года, – рассказывает Шеин. – В 2019 году деньги на стерилизацию были украдены: собакам поставили бирки, но не стерилизовали.

За каждую было заплачено 15 тысяч рублей. Неплохо, правда?

В 2020 году, когда были заведены уголовные дела, чиновники из выделенных 38 миллионов рублей освоили около 15 миллионов, то есть сорвали программу стерилизации. В конце года под давлением общественности они заключили договор с предпринимателем из Волгограда, который сделал все, как положено, и просто не заплатили деньги. Так что, может быть, дело не в законе, а в чиновниках?

Олег Шеин//Фото: Global Look Press

Действительно, в Улан-Удэ ситуация почти аналогичная. Как сообщали ранее «Собеседнику» зоозащитники из Улан-Удэ, в 2020 году в городе несколько раз срывались контракты на отлов и стерилизацию собак из-за того, что предлагалась очень низкая цена, а муниципальный пункт передержки не был построен.

Шеин подчеркивает: сама по себе стерилизация бродячих псов без ответственности для владельцев животных, серьезных штрафов «в размере полугодовой зарплаты» не принесет результата, а будет просто выкачкой государственных средств. Родственникам Татьяны Лоскутникой депутат советует обращаться в суд с иском к администрации города.