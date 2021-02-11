Глава пресс-службы МВД, показавший фото "из квартиры Голунова", устроился в мэрию

Юрий Титов руководил пресс-службой столичного отделения МВД до дела журналиста Ивана Голунова. После того как он продемонстрировал общественности фото из якобы квартиры Голунова, на которых изображалось что-то вроде нарколаборатории в совершенно другом месте, его оттуда уволили, предварительно подвергнув дисциплинарной ответственности, а ведомство признало, что лишь одна из девяти фотографий была сделана у журналиста (на ней лаборатории не было).

Как пишет «Подъем», теперь г-н Титов устроился на работу в столичную мэрию — он возглавляет пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы. Это журналисты установили совершенно случайно, получив от него ответ на один из своих запросов.

«Это моё личное дело, где я работаю и как я работаю. С какой целью вы интересуетесь? Это личное дело, кто, где, когда и сколько работает», — ответил он изданию в ответ на просьбу рассказать о своем трудоустройстве.

Напомним, что МВД прекратило преследование Голунова, а полицейские, которые производили задержание, сейчас находятся под следствием по обвинениям, связанным с фабрикацией дела.