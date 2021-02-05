Навальный: возобновление дела, позиции Макрона и Байдена. Новости к утру 5 февраля

Мировой суд в столице возобновит еще одно дело в отношении оппозиционера Алексея Навального, пишет «Интерфакс». На этот раз речь про дело о клевете на ветерана ВОВ. До этого процесс был приостановлен в связи с отравлением политика и последующим лечением в берлинской клинике.

Напомним, причиной для возбуждения дела стал комментарий, которым Навальный сопроводил ролик RT с рекламой поправок к Конституции РФ, за которые в том числе высказался ветеран Игнат Артеменко.

В Госдепе США президент Джо Байден призвал «немедленно и без предварительных условий освободить Навального». Он отметил, что ситуация с российским политиком вызывает у него серьезное беспокойство.

Следом президент Франции Эммануэль Макрон назвал серьезной ошибкой решение по делу Навального со стороны властей России по сохранению стабильности.

«Ситуация с Навальным – серьезное дело, поэтому мы решили ввести санкции. Я сожалею об этом решении», — цитирует «РИА Новости» заявление Макрона онлайн-выступлении Атлантического совета.

Тем временем в Екатеринбурге утром сотрудники центра «Э» пришли в квартиру к матери Леонида Волкова, соратника Навального. Напомним, сейчас его привлекают к ответственности за «склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий» (речь об участии в несанкционированных митингах).

Сотрудники полиции у женщины ничего не изымали и в целом были вежливы, пишет Znak.com со сслыкой на «Открытку».

У Генпрокуратуры потребовали проверить слова журналиста Александра Невзорова на предмет уголовного состава преступления по статье о реабилитации нацизма.

Невзоров в эфире «Эха Москвы» комментировал новый фильм «Зоя» о Герое СССР Зое Космодемьянской: «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ».

Это оценочное суждение возмутило Российское военно-историческое общество. Там Невзорова обвинили в «отрицании подвига» и «умалении памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к маю может появится возможность отказаться от большинства ограничительных норм в связи с пандемийными обстоятельствами.

«Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Думаю, что в России все будет более нормально к лету, а как будет в других странах — я не знаю», — сказал градоначальник.