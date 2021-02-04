Дело ведет ФСБ. Уральца оштрафовали за цитату Ройзмана. К автору вопросов нет

Жителя Свердловской области Кирилла Серебренникова оштрафовали на 30 тысяч из-за того, что он перепостил цитату бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на своей странице в соцсети.

Как пояснил «Интерфаксу» адвокат потерпевшего, его обвинили в организации несогласованной массовой акции, хотя в сообщении даже не было понятно, что речь идет про митинг: «Этой страницы уже не существует. (...) Единственная фраза, к которой они прицепились — это фраза "31-го надо выходить"». Упомянутое высказывание политика адвокат оценил как неинформативное.

Защитник добавляет, что административное дело о перепосте сперва вела Федеральная служба безопасности (ФСБ), в сферу деятельности которой входит защита конституционного строя, контрразведка и борьба с терроризмом. Причем он обращает внимание, что к самому Ройзману у правоохранителей претензий по поводу этого высказывания нет, по крайней мере ему об этом неизвестно. Отметим, что политик не скрывал, что участвовал в митингах за Навального.

«Они решили, исходя, как мне сказали, из политического контекста, политической ситуации, что речь идет о митинге и шествии в городе Екатеринбурге 31 января», — поясняет он, каким образом ФСБ привязала фразу к протестным акциям.

В МВД от комментариев отказались, суд подтвердил факт штрафа, отказавшись обсуждать с агентством суть дела.