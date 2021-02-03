Дайджест арестов, обвинений, задержаний, увольнений к вечеру 3 февраля

К главреду издания «Проект» Роману Баданину по месту прописки прибыл участковый полицейский, пишут в телеграм-канале СМИ. Силовик не пояснил, с чем связан его визит. Он пытался узнать актуальный адрес журналиста.

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток по статье КоАП о повторном нарушении правил проведения митинга. Причиной стал репост шутки в твиттере, где говорится, что главред издания очень похож на музыканта из группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, пишет Znak.com.

Протесты и задержания в России продолжаются: главное к утру 3 февраля

Утренний материал о задержаниях

«Новая газета» пишет, что их автора Никиту Гирина арестовали на 14 суток за участие в стихийной акции протеста 2 февраля в Москве. Он и другие задержанные рассказывали журналистам издания о насилии со стороны силовиков в ОВД. В том числе у задержанных насильно снимали отпечатки пальцев.

На журналиста Илью Азара составили два протокола о повторном нарушении порядка проведения акций протеста. Причем не по свежим событиям, а по акциям, состоявшимся в марте и июле 2020 года.

Еще четверым гражданам предъявлено обвинение по «санитарному делу». Серди них: участница Pussy Riot Мария Алехина, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, столичный муниципальный депутат Люся Штейн и брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный. Все они находятся под домашним арестом. Им инкриминируют подстрекательство к нарушению противоэпидемиологических норм.

«Такие дела» пишут, что Черемушкинский суд в Москве арестовал на пять суток за участие в акции протеста девушку с протезом руки. У нее с детства третья группа инвалидности.

Из Московской филармонии уволился светооператор, который вывел на стену надпись «Свободу политзаключенным». Это он сам подтвердили в разговоре с телеканалом «Дождь». Надпись появилась 31 января во время дневного концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело о вандализме на местного жителя, который 31 января написал на постаменте с пушкой «Путин уходи». На месте его задержали и составили протокол о неповиновении сотруднику полиции, пишет «ОВД-Инфо».

«Росбалт» со ссылкой на столичный главк пишет, что в Москве задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января во время акции протеста. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжил гомофобную риторику в отношении симпатов протестного движения. Он заявил, что чеченец, задержанный после драки с ОМОНом 23 января в Москве должен ответить за свой поступок.

«Человек, называющий себя чеченцем, никогда не будет поддерживать то, что говорит Навальный. Ведь он приветствует однополые браки. Этот человек всегда был против нашего народа, его чеченцы никогда не поддерживали, — цитирует политика «Грозный-Информ». — Один парень, который всю жизнь жил в Москве и которого родственники видели только несколько раз, ударил сотрудника ОМОНа и сбежал. Если он мужчина, надо было и дальше придерживаться своей позиции и стоять до конца. Он не мужчина, если ударив, решил сбежать».