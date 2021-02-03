Александр Кокорин // фото: Global Look Press

Кокорин отправляется в "Фиорентину", чтобы встретить старость
Ангелина и Крестина Хачатурян // фото: Global Look Press

Ни сесть, ни присесть. Точку в деле сестер Хачатурян не удается поставить с 2018 года
Чтобы попасть в отряд космонавтов, придется попотеть // фото: Global Look Press

У Луны не женское лицо? Ряды космонавтов продолжают пополнять одни мужчины
Фото: Global Look Press

Вставай, страна огромная: Какая песня должна представлять Россию на ОИ? Опрос
В центре внимания
Фото: Андрей Струнин; в статье: соцсети
Сходил на митинг – потерял работу
Николай Сванидзе об отрицании холокоста: Матвеев должен сесть!
Алексей Навальный приговорен к реальному сроку по делу "Ив Роше" на 2,5 года

Новости дня

03 февраля, среда

[21:21]УФСИН в Вологде отчитался о флешмобе заключенных против сквернословия
[20:55]Дайджест арестов, обвинений, задержаний, увольнений к вечеру 3 февраля
[19:01]Счетная палата: Уровень бедности в 2021 году ухудшится, но у властей нет плана выхода
[18:02]Сергей Лавров: СМИ показывают лишь агрессию силовиков, но не демонстрантов
[17:10]Договор о СНВ продлен до 2026 года
[16:55]На Кузбассе скрыли имена силовиков, награжденных за "охрану порядка"
[16:15]ФАС завела дело на Ростуризм. Грантополучатели оказались близки к членам комиссии
[15:15]В Ростове-на-Дону уволили "Учителя года" за трансляцию с митинга 23 января
[14:21]Три организации окажут психологическую помощь пострадавшим на митингах
[13:37]Окончательное обвинению Фургалу составлено из трех статей УК
[13:15]"Как-то лень": Слава рассказала, почему не ходит на популярные телепередачи
[12:49]Владимиру Зеленскому грозит импичмент из-за санкций против трех телеканалов
[12:14]Работавшему на вчерашних акциях журналисту "Открытых медиа" могут дать 15 суток
[11:42]В Москве зарегистрирован минимум новых случаев COVID-19 с конца сентября
[10:53]"Интерфакс": в ходе протестов 2 февраля в столице задержаны около 30 подростков
[09:17]Акатьева на тренировке перед первенством России сделала четыре четверных тулупа
[08:11]Протесты и задержания в России продолжаются: главное к утру 3 февраля
[00:34]"Такой жестокости я не припомню": после суда над Навальным в Москве избивают протестующих

02 февраля, вторник

[22:22]Sota: В центре Москвы не работает связь ни одного из операторов
[22:10]ОМОН вытесняет сторонников Навального подальше от Манежной площади Москвы
[21:36]"Уходите или будете задержаны": в Москве силовые службы стягиваются к центру
[20:49]ЧМ-2021 по хоккею все-таки пройдет только в одной стране
[19:53]Бастрыкин потребовал найти среди участников митингов уклонистов от армии
[19:36]Музей хоккея продолжит работу под крылом Федерации хоккея России
[19:17]"Спортивное воспитание": на 2 месяца взят под стражу отец, бивший детей об пол
[18:11]Путин раскритиковал бизнес и призвал усилить контроль за соцсетями
[17:56]Зюганов намерен провести акции за социалистическое развитие 23 февраля
[17:38]Речь Навального в суде: Главное – не посадят или нет, а запугать огромное количество людей
[16:59]В Испании начнут трехлетний эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
[16:36]"Хотелось вернуться на небольшом турнире": Федерер поедет в Доху после годового перерыва
[15:58]Эффективность 91,6%. Lancet опубликовал результаты 3 фазы испытаний "Спутник V"
[15:43]В третий раз отказано в возбуждении уголовного дела о смерти Ирины Славиной
[15:18]В Москве суд признал законным обыск в квартире у гея, усыновившего двоих детей
[15:08]Российского дипломата поймали в Молдове на контрабанде $50 тысяч. Он задержан
[14:27]Песков посоветовал главе дипломатии ЕС обращаться в российский суд, а не в Кремль
[13:47]Песков подтвердил, что Кремлю известно о 40-часовых задержаниях демонстрантов
[13:28]Минпромторг снова предлагает аналог продуктовых талонов для бедных
[13:23]Компания SpaceX набирает экипаж из гражданских лиц для полета на орбиту
[12:40]Навальному заменили судью, а председатель его суда подал в отставку
[11:59]Экс-замглавы ФСИН, сидевший в одном СИЗО с Фургалом, госпитализирован с коронавирусом

Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото: depositphotos
Выжить при пожаре: памятка
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
Где-то забрали, а где-то добавили... // фото: Global Look Press
Пенсии и маткапитал подрастут, богатых обдерут: 10 новых законов 2021 года
sobesednik logo

Дайджест арестов, обвинений, задержаний, увольнений к вечеру 3 февраля

Общество
20:55, 03 февраля 2021

Дайджест арестов, обвинений, задержаний, увольнений к вечеру 3 февраля
Жест, после которого светооператору филармонии пришлось уволиться // Скриншот с видео , Global Look Press
Жест, после которого светооператору филармонии пришлось уволиться // Скриншот с видео , Global Look Press

К главреду издания «Проект» Роману Баданину по месту прописки прибыл участковый полицейский, пишут в телеграм-канале СМИ. Силовик не пояснил, с чем связан его визит. Он пытался узнать актуальный адрес журналиста.

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток по статье КоАП о повторном нарушении правил проведения митинга. Причиной стал репост шутки в твиттере, где говорится, что главред издания очень похож на музыканта из группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, пишет Znak.com.

«Новая газета» пишет, что их автора Никиту Гирина арестовали на 14 суток за участие в стихийной акции протеста 2 февраля в Москве. Он и другие  задержанные рассказывали журналистам издания о насилии со стороны силовиков в ОВД. В том числе у задержанных насильно снимали отпечатки пальцев.

На журналиста Илью Азара составили два протокола о повторном нарушении порядка проведения акций протеста. Причем не по свежим событиям, а по акциям, состоявшимся в марте и июле 2020 года.

Еще четверым гражданам предъявлено обвинение по «санитарному делу». Серди них: участница Pussy Riot Мария Алехина, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, столичный муниципальный депутат Люся Штейн и брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный. Все они находятся под домашним арестом. Им инкриминируют подстрекательство к нарушению противоэпидемиологических норм.

«Такие дела» пишут, что Черемушкинский суд в Москве арестовал на пять суток за участие в акции протеста девушку с протезом руки. У нее с детства третья группа инвалидности.

Из Московской филармонии уволился светооператор, который вывел на стену надпись «Свободу политзаключенным». Это он сам подтвердили в разговоре с телеканалом «Дождь». Надпись появилась 31 января во время дневного концерта Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело о вандализме на местного жителя, который 31 января написал на постаменте с пушкой «Путин уходи». На месте его задержали и составили протокол о неповиновении сотруднику полиции, пишет «ОВД-Инфо».

«Росбалт» со ссылкой на столичный главк пишет, что в Москве задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января во время акции протеста. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжил гомофобную риторику в отношении симпатов протестного движения. Он заявил, что чеченец, задержанный после драки с ОМОНом 23 января в Москве должен ответить за свой поступок.

«Человек, называющий себя чеченцем, никогда не будет поддерживать то, что говорит Навальный. Ведь он приветствует однополые браки. Этот человек всегда был против нашего народа, его чеченцы никогда не поддерживали, — цитирует политика «Грозный-Информ». — Один парень, который всю жизнь жил в Москве и которого родственники видели только несколько раз, ударил сотрудника ОМОНа и сбежал. Если он мужчина, надо было и дальше придерживаться своей позиции и стоять до конца. Он не мужчина, если ударив, решил сбежать».

Теги: #Навальный #Москва #Кадыров #"Санитарное дело – 2021" #Уголовное преследование Навального #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: УФСИН по Вологодской области

Общество

УФСИН в Вологде отчитался о флешмобе заключенных против сквернословия
Жест, после которого светооператору филармонии пришлось уволиться // Скриншот с видео , Global Look Press

Общество

Дайджест арестов, обвинений, задержаний, увольнений к вечеру 3 февраля
Алексей Навальный и Михаил Ефремов // фото: Global Look Press

Общество

Адвокат Ольшанский: Навальный может попасть в одну колонию с Ефремовым
Политика
"Путин делегировал часть своих полномочий": Геннадий Гудков сделал неожиданное заявление
"Кремль в панике": Николай Платошкин назвал явные причины "досрочной" победы Навального
Венедиктов раскрыл детали личной беседы с Навальным о политическом будущем его супруги Юлии
Собянин предаст Путина? Соловей рассказал о "стратегии" мэра Москвы во время протестов
Общество
Адвокат Ольшанский: Навальный может попасть в одну колонию с Ефремовым
"Минск уже здесь": Ксения Собчак сделала громкое заявление
"Одно из худших явлений в мире": Павловский рассказал, какие перемены произошли в Путине
Новые законы с 1 февраля 2021 года: пособие на похороны, мат в соцсетях, тюнинг без штрафа
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Осталось понять, где в этой ситуации Россия. И это, не поверите, ключевой вопрос не только нашей, а и всемирной истории. «Мы знаем, что ныне лежит на весах». Потому что вполне может оказаться, что Россия и есть эти дубинки, это вранье и эти 16 подземных этажей

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

За последние 11 лет Владимир Путин впервые выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он явно хотел произвести впечатление мудрого, доброго, склонного к компромиссам государственного деятеля. Но за его тезисами угадывается целый ряд фобий российской власти

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Не успели силовики толком продемонстрировать 1937 год хозяину «сталинской» шаурмичной в Москве, как все тот же неспокойный год пришел на ВДНХ. Точнее, его туда занес «Росатом», который затеял историческую выставку в павильоне атомной энергии, для чего объявил тендер на манекены деятелей, работавших над советским атомным проектом. В том числе и наркома Берии

Культура и ТВ
Кирилл Серебренников назвал главные премьеры "Гоголь-центра" в 2021 году
"Это уже миллионы": Астахов рассказал о пропавших деньгах Михалкова для Баталовых
"Поменяю всё!": Комиссаров впервые раскрыл детали обновленного "Дома-2"
"Василий Семенович Лановой – театральный бог"
Шоу-бизнес
"Чао, любимая!" Жених оставил Азизу после съемок в "Пусть говорят"
"Бузова скоро начнет выдыхаться": экстрасенс предсказал кризис ведущей "Дома-2"
Валерия отказалась петь песни Шнура: о чем на самом деле спорят Пригожин и лидер "Ленинграда"
Бузова может ослепнуть: на дне рождения звезде напомнили об опасном недуге

Здоровье
Открыта новая причина появления у человека сердечной недостаточности
Ученые: загрязнение пищи может начинаться прямо в почве
Чем лечить кошку, если у нее COVID-19?
Ученые: лишний вес ускоряет старческое слабоумие
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Фото в статье: Андрей Струнин, книга «Горбачев в жизни»
Дмитрий Быков: Михаил Горбачев – правитель с человеческим лицом
Марко Милошевич // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Милошевич стал россиянином: сбежавший сын экс-президента Югославии живет на Рублевке
Фото: depositphotos
Плагиаторы в мантиях: судья по делу Навального славится копипастом показаний
Федор Красавин // фото в статье: НПЦ "Холокост"
Реабилитирован посмертно: история генерала Красавина – освободителя Освенцима
Фото и видео в статье: Павел Зубов
Юрий Стоянов представил первый альбом своих песен под гитару: видео
Анита Цой // Фото: личный архив
Анита Цой:
Муж не воспринимал меня как артистку, а теперь он самый преданный поклонник
Роза Рымбаева // фото в статье: Instagram
Роза Рымбаева:
Чай с президентом Казахстана я не пью
Рамиль Шамсутдинов // фото в статье: стоп-кадр с YouTube
Валентина Мельникова:
Срок Шамсутдинову – это сигнал. Теперь офицеры могут творить что хотят
Мария Максакова // Фото в статье: Global Look Press
Мария Максакова:
Преступники хотели, чтобы я погибла вместе с мужем!
Обложка журнала The Economist
Леонид Радзиховский:
У Кремля против Навального остался лишь один аргумент
Соседов с певицей Натальей Райской // фото: Global Look Press
"Меня всегда любили женщины": Сергей Соседов рассказал о своей свадьбе
Алла Пугачева и Максим Галкин // фото в статье: Global Look Press
"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Ольга Бузова//фото: Global Look Press
"Дава – слабак": новый любовник Бузовой богат и уверен в себе
Алексей Панин // Фото: Instagram
"Плюну в рожу!": потерявший мать Панин разругался со звездами шоу-бизнеса
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
Фото: Global Look Press
Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат // скриншот YouTube
Жертва "Системы"
^