ВШЭ уволила преподавателя, севшего за ретвит призыва к протесту без времени и места

НИУ Высшая школа экономики уволила преподававшую в вузе Анну Велликок из-за того, что ей дали административный срок в 14 суток. Она вела занятия у студентов-магистров, но из-за ареста не сможет присутствовать на некоторых из них — вуз счел, что это говорит о невозможности исполнения трудового договора с её стороны, и расторг его.

Анна Великок оказалась под административным арестом из-за того, что ретвитнула сообщение своего бойфренда, расследователя Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова. В нем содержалось видеообращение политика Алексея Навального из зала суда, в котором он призывает сограждан протестовать, но не призывает к конкретному митингу, потому что не говорит ни даты, ни времени, ни даже города, где он пройдет.

За этот твит Албурову назначили 10 суток ареста, а Веллико за его ретвит без комментариев дали 14 суток как якобы организатору протестной акции. Перед этим ФБК выпустил расследование о «дворце Путина», над которым работал в том числе и Албуров. Велликок в ФБК не работает и формально с Навальным никак не связана.

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих обратилась в этой связи к Лондонской школе экономики (LSE), которая делает программу двойного диплома с ВШЭ, и в которой она сама училась: «Уважаемые LSE Не могли бы вы прокомментировать, увольнение вашим партнерским университетом, Высшая школа экономики в России, преподавателя, задержанного за ретвит? Соответствует ли это вашей партнерской программе и ценностям LSE в целом?» — задалась она вопросом.

Ответа от LSE пока не последовало.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».