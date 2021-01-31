Журналиста Sobesednik.ru Светлану Хрусталеву отпустили из отдела полиции

На журналиста Sobesednik.ru и главного редактора газеты «Зажигай!» Светлану Хрусталеву, которая ранее была задержана во время протестной акции в Москве, составили протокол, после чего отпустили из отдела полиции на улице 10-летия Октября.

Напомним, что Светлану задержали 31 января во время митинга в поддержку Алексея Навального, когда она вступилась за молодого человека, которого силовики уводили в автозак. В результате журналист получила несколько ударов дубинкой и сама была задержана. В автозаке ей пришлось вызывать врача.