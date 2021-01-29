Снятие блокады Ленинграда отметили залпами в честь Путина, Беглова и депутата от ЕР

27 января в Санкт-Петербурге прошло торжественное празднование 77-летней годовщины снятия блогады Ленинграда. В честь этого военные устроили артиллерийский салют.

«Каждый залп был поименован и посвящён героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда», — пишет на своем официальном сайте Минобороны. Всего было 30 залпов.

Однако, как обращает внимание блогер Илья Варламов, на самом деле оказалось, что залпы давали не только в честь героев Великой Отечественной войны, но и в честь военного руководства Российской Федерации и питерских властей — уже второй выстрел орудий торжественно посвятили президенту РФ Владимиру Путину как главнокомандующему страны. Всего же действующим руководителям посвятили около половины всех залпов.

Множество выстрелов из пушек оказались посвящены военным чиновникам. Среди них, например, командующего войсками ЗВО, глава военной контрразведки ЗВО, главнокомандующего сухопутными войсками РФ, главнокомандующего ВКС, главнокомандующего ВМФ, а также глав военных вузов им. Буденного, им. Кирова и им. Можайского.

Более того, в числе тех, кого отметили праздничным залпом в честь снятия блокады оказались главы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александра Дрозденко, а также председатель местного парламента Вячеслав Макаров (ЕР). Восьмой залп даже посвятили комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. В этот список включили даже гендиректора НПО «Спецматериалы» Михаила Сильникова.