Блогер, прыгавший на машину ФСБ на Цветном бульваре, помещен под стражу

Обвиняемого в умышленном повреждении автомобиля ФСБ в ходе протестов в Москве TikTok-блогера арестовали до 23 марта.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, который вынес решение. Против 18-летнего Константина Лакеева, у которого свыше 810 тысяч подписчиков в TikTok, возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит заключение сроком до семи лет.

Участники несогласованной акции в центре Москвы 23 января повредили машину, принадлежащую ФСБ. Молодые люди прыгали на автомобиль, ехавший по Цветному бульвару, пытаясь разбить окна. Лакеев признался, что закидывал снегом и несколько раз пнул транспортное средство, и извинился перед полицейскими.